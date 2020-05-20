谷歌CEO皮查伊：希望年底前可让60%员工轮换上班

北京时间5月20日下午消息，和所有大型科技公司一样，在新冠病毒大流行期间，谷歌和Alphabet在我们的生活中发挥着超常的作用。无论是帮助人们在搜索的时候找到可靠的信息，在病毒检测这件事上与政府合作，与苹果共同在Android和iOS内开发轨迹系统，或打击YouTube上的虚假信息，谷歌的能力和责任空前巨大。

谷歌和Alphabet的首席执行官桑德尔·皮查伊（Sundar Pichai）最近接受Vergecast的采访，讨论谷歌在这段时期面临的挑战，包括核心广告业务的挑战，远程管理公司的难题等。皮查伊自己在也适应远程工作；他把更多时间用于阅读和思考，平时的话他都是在通勤途中阅读和思考。然后，他还从零开始，跟着YouTube视频教程，学做披萨。

皮查伊还谈到了谷歌对硬件业务的投入，包括Pixel手机产品线，以及公司将如何继续努力简化“以复杂出名的”消息应用策略。

以下是采访全文：

尼雷·帕特尔（Nilay Patel）：有三件事我很感兴趣。第一，谷歌怎么应对这次的疫情。第二，你的业务受到了哪些影响。第三，我跟每个CEO都聊过时间管理，那我相信远程管理像谷歌这么大的一家公司，肯定会有不同的时间管理。我很想聊聊这些话题。但（上周）还有两则跟谷歌有关的大新闻十分重要。我想先就这两个新闻问几个问题。首先，NBC的一篇报道指出，公司在多元化方面的工作已经在减少，并且公司内部甚至不再提及“多元化”一词。这是真的吗？

桑德尔·皮查伊（Sundar Pichai）：多元化是我们的基本价值。鉴于我们生成产品的规模和我们在本地为用户服务的事实，我们尤其致力于维持员工团队中的多样性。我认为，我们是最早开始发布透明度报告的公司之一，并且从那以后一直在分享透明度报告。我们也刚刚发布了最近的年度多样性报道。在关键领域，我们取得了些许进展。未来还有很长的路。但多元化很重要。

我们做的事情一直都跟我们的规模匹配。我们首先想，哪些有效，那些可以更好地扩张。我能说的是，目前我们对多元化的投资，就规模和资源而言，超过了公司历史上的任何时期。

帕特尔：报告里有一部分很有趣，因为以往这都牵扯到Facebook。但我不知道我们有没有真正跟谷歌的人员交流过。就是你的这些措施和管理公司的方式，更大程度上是在回应保守派的批评。你会不会顾及批评到底来自哪一方？

皮查伊：我们的多元化工作，不带任何你说的那种角度。作为一个行业，一家公司，我们在很多领域，仍然缺乏多样性。所以，我们要做的工作还有很多。其他的我们没有多想。我个人认为，在公司内部，我们已经做出很多努力来确保公司可以容纳各种观点，确保无论政治观点如何或其他方面，人人都有归属感。就是这样，我认为这是两件独立的事情。

迪特尔·波恩（Bohn）：另一个发生在昨天的大新闻是，马里奥·奎罗斯（Mario Queiroz）和马克·列维（Marc Levoy）两人悄悄离开了Pixel部门。而且Pixel的销量数据也不是特别理想。那目前，Pixel业务是不是达到了你期望的水平？

皮查伊：我先来说说硬件，然后在聊Pixel。过去几年对我们来说是一个主要的整合阶段，因为我们正努力把谷歌硬件与Nest整合到一起。我们收购了HTC的移动部门。所以，这中间有很多需要磨合的地方。然后，我们的产品组合也很广泛。所以，过去几年无疑是一个建设阶段。长期角度，我们会全力以赴。做硬件不容易。它涉及各种零部件，需要花时间去准备，像底层的硅片或显示屏或摄像头等等。当然我们也在积极投资，但这些也需要时间。总之，我相信，我们正在取得很大的进步。

去年发布的Pixel 3A，是我们有史以来NPS评分最高的一款产品，在市场上也绝对是标杆产品。所以，对我来说，这说明我们已经取得长足的进步。我们在本周刚刚发布了Pixel Buds，反响不错。我们的Next Home Hub产品也表现不俗。

我们看得是的长期发展。我们不仅仅局限于手机。我们对计算的未来发展方向有一个愿景。我相信，这一个愿景离不开硬件、软件和服务三者的结合。你必须考虑它们之间的交叉点。寻找这种交叉点，然后照着去做，非常有价值。

当然在这个过程中，我们势必会遇到一些挫折。在这个复杂的领域，我们仍是新手，所有一切都不会一帆风顺。但我依旧十分期待我们将要在今年晚些时候推出的产品。特别是我从长远角度去看的话，因为我们的一些深层次工作需要三到四年的时间才能看到结果。当这些付出产生回报的时候，我很期待它们塑造公司前进方向的方式。

波恩：我记得，自从成立了这个部门以来，每年我都会问你同样的问题：“你对硬件有多认真？”然后和自动驾驶汽车一样，你总会说“这是一个五年计划。”但是这五年计划似乎总是五年，没有推进。所以，你说的长期发展，依然指的是硬件真正带来切实回报，比如显著的销售额和显著的市场影响力所需要的时间吗？还是说，你正在期待一些更加直接的？

皮查伊：我的意思是，我们会在整体计算工作范围内以及我们目前生态系统的状况，来考虑我们的硬件工作。我们会考虑这些因素。我认为，构建一个财务上可持续的业务也十分重要。因为我关注硬件需要的投资水平，包括你要做的所有技术研发，你需要开发的供应链，还有进入市场的投资等等。所以，这是一笔巨大的投资。想要做好这些，你必须要有一个清晰明确的在财务上可持续的目标。这很重要。

对我来说，原因有三。一是推动计算向前发展。二，切实指导我们的生态系统。目前我们所做的一切都进展良好，追溯到Android的早期，我们和三星合作的Galaxy Nexus，是一款重要的手机。平板领域里的Nexus 7。还有Chromebooks。我们用原始硬件来引导我们生态系统的发展。然后我会关注那些我们还没有深入涉足的领域——比如智能手表。然后你会发现，按照你希望的样子去引导一个生态系统——构建基础平台——并非易事。

这是第二个原因。然后第三，是建立真正可持续硬件业务。所有这些都很重要，我也很期待。里克·奥斯特罗（Rick Osterloh）的团队，和希罗什·洛克海默尔（Hiroshi Lockheimer）的团队合作紧密，他们都有长期的愿景。我们都在努力朝着目标前进。

波恩：你现在不仅是谷歌的CEO，也是Alphabet的CEO。你能抽出多少时间投入到硬件上？你会看原型吗？还是一周就开一次会的参与程度？或者，硬件占据了你的大部分时间?

皮查伊：我想这只是一个巧合。今天早上我还跟硬件团队讨论明年的产品。

波恩：可以透露一点吗？

皮查伊：到时候就知道了。这是一个很好的问题。里克和希罗什正在负责这些工作。不过随着时间的推移，我希望在他们的大项目上少花点时间，少些干涉。

帕特尔：波恩说，他刚刚测评了Galaxy……A51？

波恩：是的。

帕特尔：这是一部平价手机。他给打了七分。我们测评它的原因是——

皮查伊：我在介绍视频里看到你们说：“这部手机的销量超过了Galaxy。”我看了那个视频。

波恩：实际上，它是上一季度全球最畅销的手机。

皮查伊：我是从你们的视频中才知道的。有点意思。也许我应该早知道这些。

帕特尔：所以我的问题是，但我们看到你们发布新手机的时候，我们会想，你们会不会跟三星的旗舰设备竞争？会不会跟iPhone竞争？你们的定位是什么？你们会不会推出一款重磅旗舰手机，瓜分顶级市场的份额？

皮查伊：我刚刚提到了Pixel 3A，因为我们在这部分已经清楚地展示了强有力的价值主张。不过话虽如此，如果你希望推动计算向前发展，你不能忽视了高端机型。所以，我们在这方面也投入了大量精力。

所以，你们会继续看到我们同时投资中低端和高端设备。我们对不同级别的设备一视同仁——而且目前我们正在为我们的生态系统开发入门级设备。对此，我个人是非常期待的。但是，我们其实在高端设备上的投入更多。在高端设备上，你会看到我们的一些基础投资得到回报。这需要时间的积累，大概是两到三年时间的深入投资，然后才能把事情做好。

波恩：你有没有看到——特别是现在大家都宅在家里——在硬件消费方面，消费者行为发生明显的改变？大家都出门购买Nest摄像头吗？还是他们觉得暂时不需要这些摄像头因为他们现在一直待在家里？你觉得有哪些变化？

皮查伊：显然，在软件方面，我们清楚地看到疫情对部分产品的使用率是有影响的。有些产品也受到了负面影响。但我们可以衡量这些影响。但硬件就有点复杂了，因为它实际上受制于供应链，而供应链对不同的产品有不同的影响，当然需求也受到影响。有些是因为缺乏妥善的零售工作等等。所以，我觉得眼下很难预测需求什么时候可以恢复。至少我觉得，现在还说不准。

帕特尔：让我们换个话题，来谈谈谷歌的其他业务和发展。波恩提到了消费者行为。那我正好想到，谷歌地图的使用率有没有下降？

皮查伊：肯定下降了。光是你不用谷歌地图就已经使得它的使用率下降了。（开个玩笑，别介意。）

帕特尔：我可是一直在用谷歌地图。

皮查伊：实事求是地说，谷歌地图的使用率确实显著下降了——很明显，因为大家都不怎么开车出门了。你可以很直观地看到这个影响。不过我觉得比较有趣的一点是，过去两到三周，我们看到用户回到谷歌地图寻找本地信息。所以，我们看到用户活跃度正在回升，人们开始在谷歌地图上搜索服务，搜索附近哪些商家已经开业等等。人们又在慢慢开始寻找和发现本地服务。这一个明显的拐点，不过也并不能说明太多的问题。但至少趋势在那里。

帕特尔：然后对于其他广泛业务——显然谷歌的大部分收入来自广告。我们已经感受到广告市场变化带来的影响。全世界都感受到了广告市场变化带来的影响。那你怎么看到这些对谷歌的影响？你的对策是什么？

皮查伊：我有在财报电话会议中提到这些。相比一月和二月，三月份的影响更明显一点。所以，可以肯定的是，谷歌无法幸免于全球经济。在某些方面，它在各个行业中都具有代表性。很明显，所有行业都受到了影响——旅游业是受影响特别严重的一个例子——我们也感到了这一点。

有趣的是，跟过去的周期相比，搜索是非常以投资回报率为导向的，以绩效为导向的。所以广告主会采取行动。他们会迅速撤退。我们看到了需求的变化，人们也在适应。但你会马上看到“办公家具”中的活动。所以你可以看到经济的实时变化。这些趋势都非常有意思。但毫无疑问，我们的业务受到了影响。

波恩：在你的财报电话会议中，你暗示，这种影响不会在下一季度马上得到解决。我们正处于困难时期。但是无论走出这些影响需要花多久时间，你认为跟一年前相比，广告市场会不会显著回缩？还是说，你认为你的广告业务或整个业务会发现根本性变化？或者，现在说这些为时尚早，预测未来比较困难？

皮查伊：这个问题大家都在思考：你看到的那些趣事是不是已经恢复到平均水平？旅游业能不能回到往日的水平？等等。

鉴于病毒的性质，我们确实很难预测疫情会持续多久。我们通常认为，疫情的影响会持续一段时间。我认为这是看待疫情的正确方式。作为一家公司，我们会假设恢复正常需要较长一段时间，然后我们会对此做规划。其他的，我不好说。

我认为，就社会交往而言，与人见面的需求是最基本的。个人而言，我迫不及待地想回到平常的样子……想去看球赛或其他的。

我想去听音乐会吗？当然，怎么不想！所以我相信，人类的固有需求就在那里。但我认为，回到平常的样子还是需要一阵子时间。我觉得，应该会是缓慢但稳定的恢复。

帕特尔：那你怎么看待大家对恢复经济的需求？在谷歌，你告诉大家，整个2020年都将在家远程工作。那就谷歌而言，你有什么看法？然后，更宽泛地，你怎么看待在美国各地人们对恢复经济的需求？

皮查伊：一开始，我觉得我们是最早开始允许人们在家工作的公司之一，部分原因是我觉得这对保持员工健康和安全是有意义的。我认为，既然我们多数工作可以在家完成，那我们当然有必要支持和提倡保持社交距离。显然，这种需求在不同群体间有很大差异。我们之前谈到的硬件，它必须要用到测试设备、实验室，这些都很重要。你在测试环境内，你没办法测试某样东西在5G环境中是否工作。

所以，不同团队之间的差异很大。不过在要求大家回公司上班这件事上，我们会采取保守的做法。在本地法令允许的情况下，我们会先让10%-15%的员工回公司上班，优先让确实需要回公司上班的员工回来。这样一来，我们可以保持较低的环境密度，并实施各种安全措施。然后我们说10%-15%的员工，并不代表实际人数就这么多——我们可能会采取轮换的方法，让更多的员工每周和隔周回公司上班。

然后你还会发现人们对此有两种截然不同的态度。有的非常想回公司上班，他们怀念这样的场景。特别是在谷歌，二十多年来，我们一直在切切实实地投资我们的办公环境和创造的文化，好让大家更好地协作。所以，我知道，取决于他们的个人情况，有些人会怀念那样的经历。但是也有另外一些人会比较保守。所以我们会努力照顾到大家的感受。

不过我希望到今年年底，我们的产能可以恢复到20%-30%。也就是说，我们可以让差不多60%的员工每周回公司上班一次，或者类似的情况。所以，这就是我们说的，大部分员工会一直在家工作直到今年年底。但这是一个动态的情况。如果情况好转，我们会做相应的调整。我们希望保持良好的灵活性。尝试去真正了解，在这种情况下，什么有用，什么没有用。

波恩：对于在家工作或远程工作的人员数量，你有长期的考虑吗？Twitter宣布可以永久性地在家工作。也就是说，只要你愿意，可以一直在家工作。你也有类似的计划吗？还是说想再观望一阵？

皮查伊：我希望用数据来说话。所有我将其视为一个研究阶段，然后看数据怎么指导我们。从某些方面来说，我很高兴Twitter在进行这样一种比较“极端”的实验。所以谢谢杰克·多西。可以给我们这样一个参考。

在某些方面，生产率确实下降了。我不清楚的是，在最初两个月中，大多数已经着手处理手头的项目，所以他们也知道之后要做什么。但是接下来，在下一个阶段，比方说，你要设计明年的产品，你正处于集思广益的阶段，事情仍处于凌乱状态。那这时候，怎么开展协作？这一点比较难理解，也不好操作。所以，这也是我们想弄明白的，想清楚哪些可以，哪些不可以。

对此，我们可能会采取保守一些的态度。我们希望确保一切正常。但从这一切来看，大家是否都在学习，是否在对待这件事上有更多灵活性？我想答案是肯定的，我愿意打这个赌。

帕特尔：接下来我打算向你打探下消息应用策略。我要刨根究底，你得配合我。

皮查伊：看来参加你们的播客，不聊聊我们的消息应用是不可能的。

波恩：Pop quiz、Hotspot，各种产品，随便点。

皮查伊：我们消息应用的复杂程度是为了让你们不闲着。

帕特尔：谷歌历来擅长内部测试和使用自己的产品。显然，眼下这个时刻，使用这些产品的方式从来没有像以前那样被重视。你在Meet上加入了群像视图。仿佛这里本该就有一个按钮，但突然间大家发现这个按钮竟然不在那里，然后突然之间，它又出现了。但还有一些更大的竞争对手。有更多面向消费者的公司正在取得成功，比如Zoom。你对眼下的时刻，是否态度明确？比方说：“我们必须打赢这场仗。我们知道该做什么，因为我们也在尽力使用自己的产品。”

皮查伊：当然这是一个非常重要的时刻。几个月前，哈维尔·索特罗（Javier Soltero）加入了我们。我们清楚地知道，我们想要怎样的结果。所以，一些工作已经在明确进行中。然后在某些方面，当疫情爆发，我们还没有完全处理好我们期望的改变。

我觉得啊，Google Meet团队通过远程工作的方式开发和迭代产品，达到他们期望的结果，这中间的反差，很有意思。哈维尔住的离公司有点远，其实是很远，他加入我们时的一个最大顾虑就是通勤难题。但是，他现在的工作完全是远程的。但这是一个重要的时刻。很多学校、组织已经在使用Google Meet。所以，我们也在加倍努力。

显然，疫情模糊了消费者和企业之间的界限。人们在各种场景下使用这些产品。所以，毫无疑问，我们将其视为一个机会，扩大Google Meet和Google Chat的规模，让这两款产品更好用。

当然，我们是服务供应商，但也是一个平台。所以，RCS（富通讯服务）和我们做的所有工作也是如此。在RCS这一块，我们的角色好比联合国，把各种人聚集在一起。所以，实际的进度比看上去的更好，因为你在这上面聚拢了很多人。当他们注册的时候，你可以看到越来越多的发展势头。

所以我觉得这些融合得很好。我也很高兴，跟哈维尔的合作特别顺利。他不仅与我们的云服务团队合作，也与我们的平台团队合作。我觉得我们目前的定位非常好。

波恩：你提到了RCS。那么我就要问……

皮查伊：我就知道波恩有话要说。

波恩：当Facebook说“我们要整合公司的所有通讯产品，把所有内容进行全面的端对端加密”时，你觉得谷歌的这种在多场景下提供多款产品的路线，还行得通吗？或者，你觉得需要更多的整合？

皮查伊：我们希望有更多的整合，更简单的视图。但在所有场景下，我们的平台都在提供服务。Android作为开放平台堆栈的一部分，它是开源的。我认为你会需要一个开放的标准通讯框架。然后从短信时代开始发展。

我们会继续在所有场景下保持这个路线。因为我们相信这是构建开放堆栈的一部分。目前，我不觉得会有什么变化。但是说到我们的服务，我希望尽可能地为大家做简化。而且与Google Meet和Chat相比，我觉得我们取得了非常好的进步。我们为消费者推出Duo，然后为企业推出了Google Meet和Chat。不过这条界线已经变得模糊。这些工具的底层使用的是相同的技术。他们都是基于WebRTC开发的，有很多共同的工作。并且鉴于它们有共同的团队，希望日后迭代也不成问题。

总的来说，我觉得这里边的灵活性还是有的。