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《英雄联盟》季中杯赛程公布，揭幕战 FPX 对战 T1

2020/5/20 16:16:18来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家5月20日消息 根据英雄联盟官方的消息，2020英雄联盟季中杯赛程将在5月28日-5月31日举行，揭幕战为FPX对战T1。

赛程安排：

IT之家了解到，英雄联盟季中杯将采用10.10版本进行比赛。其中，小组赛采用BO1单循环赛制，每支战队在小组中都将进行三场比赛。半决赛及决赛开始将采用BO5赛制，在本次季中杯中，每场BO5的首局将会启用盲选机制，后续对局将恢复正常机制（竞技征召模式）。

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关键词：英雄联盟季中赛杯

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