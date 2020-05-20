《英雄联盟》季中杯赛程公布，揭幕战 FPX 对战 T1

IT之家5月20日消息 根据英雄联盟官方的消息，2020英雄联盟季中杯赛程将在5月28日-5月31日举行，揭幕战为FPX对战T1。

赛程安排：

IT之家了解到，英雄联盟季中杯将采用10.10版本进行比赛。其中，小组赛采用BO1单循环赛制，每支战队在小组中都将进行三场比赛。半决赛及决赛开始将采用BO5赛制，在本次季中杯中，每场BO5的首局将会启用盲选机制，后续对局将恢复正常机制（竞技征召模式）。