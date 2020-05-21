AT&T：短期内“ 5Ge ”图标不会从安卓手机中删除

IT之家5月21日消息 5G智能手机现在已经成为现实，大量手机开始上市。但是，AT&T凭借其“5G Evolution”品牌公然误导了客户一段时间。现在，AT&T已经决定将停止使用该品牌，但是该公司不会在短期内从Android手机中删除“5Ge”图标。

“5G Evolution”只是AT&T 4G LTE-A网络的更名。它不是5G，但AT&T确实希望人们考虑到这一点。T-Mobile要求使AT&T停止使用该商标，现在，美国国家广告审查委员会（NARB）“建议” AT&T停止使用该商标，因为“它不太可能使消费者意识到该服务不是5G”。

IT之家获悉，根据该建议，AT&T同意停止在商业广告和其他形式的广告中使用“5G Evolution”，尽管该公司指出其不同意这种推理。

“AT&T完全不同意专家组多数成员的推理和结果。AT&T的全国客户继续受益于其现有网络所提供的卓越的速度和性能。但是，作为自我监管流程的支持者，AT&T将遵守NARB的决定。”

但是，AT&T在给外媒Light Reading的声明中表示，将继续在智能手机上部署“5Ge”图标。

当前，在AT&T网络上运行的大多数Android和iOS智能手机在状态栏中都会显示“5Ge”。尽管事实上这些手机实际上是在经过稍微升级的4G LTE网络上运行的。如果该设备确实能够在5G网络上运行，那也特别令人感到困惑。