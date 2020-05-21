联想“成绩单”：PC独大移动业务亏损收窄，“不确定性”犹在

“目前来看，虽然还有很多的不确定性，但对于联想的表现以及行业还是比较乐观的”——在经历零部件短缺、贸易摩擦及新冠疫情等多重冲击之下，联想集团董事长兼CEO杨元庆对财务情况依旧给予了肯定答复。

昨日，联想集团发布了19/20财年财报。

从全年业绩看，联想的表现基本稳定。全年总营收为3531亿元，同比降1%；税前利润70.9亿元，同比增长19%，创历史新高。净利润46.3亿，同比增长近12%。

不过，受新冠疫情影响，其第四季度业绩“拖了后腿”。该季度，联想的营收为738亿元人民币，同比下滑9.7%；净利润2.97亿元，同比下滑64%。

从整体来看，联想业务形态始终未变：PC业务独大、数据业务亏损、手机业务疲软。在智能化转型之下，后两者虽有改善，但如何彻底扭转局势成为关键。

PC独大 疫情致国内市场同比降三成

PC业务永远是联想的根基，其在三块主营业务中的收入占比近八成。

财报显示，联想个人电脑和智能设备业务集团（PCSD）全年营收为452.16亿美元，创历史新高，营业额按年增长0.5%，其除税前溢利按年增长25%，达到23.02亿美元。其中，PC和智能设备业务，营业额按年增长3.6%，达到创纪录的398.59亿美元，占集团总营业额的79%。

根据IDC的最新数据，联想在国内的PC市场份额在第四财季和上个财年分别增加了1.4和0.7个百分点。另据市场调研机构StrategyAnalytics近期发布的2020年Q1季度的全球笔记本电脑市场出货量统计报告显示，联想的出货量持续稳定在全球第一的位置，890万台的出货量同比2019年Q1季度仅有1%的增幅，不过市场份额却由此前的22.8%提升至23.5%。

事实上，纵观全球PC市场大环境，英特尔CPU短缺和微软举措均对整体市场造成着持续影响。今年年初的疫情，亦给PC业务带来了巨大冲击。

杨元庆直言，疫情的影响是供应。联想供应方面在上个季度受到很大的影响，国内的工厂受影响比较大，关闭了几个星期。

不仅如此，该季度消费者需求同样锐减。联想中国区总裁刘军坦言，受疫情影响，国内PC市场同比下滑30%，但上个月出现明显增长，“PC是个生产力工具，是经济情况的非常明确的晴雨表，对下一季度保持乐观，但对整个财年的情况目前尚难以得出结论”。

此前在谈及PC市场前景时，杨元庆表现的十分乐观：依然看好。在他严重，PC虽然是单位数的增长，但它是创造信息的创作性工具，“未来只要世界充满创造力，PC就不会被取代”。

数据业务疲软 收入下降但亏损收窄

一直以来，联想的移动业务被人诟病，虽然在过去一年中，联想相继推出了折叠屏手机、5G手机等，但似乎仍未找到明显盈利点。

财报显示，移动业务在19/20财年的营业额下降19.2%，达52.18亿美元，其中，年度下降的58%来自第四季度的供应短缺。

联想对此解释称，由于疫情导致营业额大幅减少的不利影响，促使该业务迅速采取了费用控制措施，从而使第四季度的税前亏损控制在6000万美元，而全年的数字为4300万美元。但该业务在其两个最大的核心市场拉丁美洲和北美实现了健康的盈利能力。

实际上，联想此前对移动业务采用了聚焦专注策略，简言之就是规避激烈竞争市场，在具有盈利增长潜力的国家进行投资，此举导致了经营规模的缩小，亏损收窄。

在接受新浪科技采访时，杨元庆曾坦言，如果追求盈利，就要将不盈利的市场放在次要位置上。因此，亚太甚至全球的新兴市场并非联想的重点发展领域。“那里的市场竞争是‘刺刀见红’，基本上都在打价格战，所以那里不是我们发展的重点”。

此外，被联想给予厚望的数据中心业务依旧疲软，整体营业额年比年下降了 8.7%，而亏损则按年减少至 2.2 亿美元。从前三个季度财报看，该业务的盈利能力有所改善，不过第四季度税前亏损有所扩大，占其全年亏损的34%。联想表示，在疫情发生之后，一些地区的需求受到影响，但包括运费在内的供应链成本却有所上升。

加速智能化转型 新基建使B端C端双向受益

今年以来，国家层面屡次提及“新基建”。杨元庆指出，新基建对联想来说在to B、to C层面都是受益的。

“在C端，受疫情影响，居家办公会成为长期新趋势，家家户户都要买电脑，而且可能会一人一台电脑，这会促进PC市场规模的扩大，包括平板电脑、显示器。在B端，联想的公有云、数据中心、SaaS等方面的业务也会受益”，同时，联想的智能化转型最后得落到客户层面，不仅是提供产品而是提供服务。

他还透露，云、网融合是个大趋势。联想专门成立了云网融合事业部加强这方面的技术和产品的提供，去年开始贡献收入和盈利。

“这是在智能基础架构下面延伸的新的业务，也让联想更进一步明确，用服务带动行业智能解决方案的发展和落地”，杨元庆说道。

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