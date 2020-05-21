破世界纪录！诺基亚 5G 网络实现 4.7Gbps 速度

IT之家5月21日消息 诺基亚官网近期宣布，其德克萨斯州达拉斯的空中网络（OTA）已实现了世界上最快的5G速度。诺基亚利用800 MHz的商用毫米波5G频谱和双连接（EN-DC）功能，在部署于美国主要运营商商业网络的基站设备上进行测试，实现了高达4.7 Gbps的5G速度。该解决方案不仅将为用户提供无与伦比的移动宽带速度，还使运营商能够出售各种对延迟敏感的企业服务，例如用于关键任务应用的网络切片。

IT之家获悉，通过使用诺基亚AirScale解决方案中可用的EN-DC功能，在28 GHz和39GHz频段上组合了八个100 MHz毫米波频谱通道，提供800 MHz带宽和40 MHz LTE频谱，从而实现了破纪录速度。EN-DC允许设备同时连接到5G和LTE网络，并通过两种空中接口技术发送和接收数据。这意味着与单独连接5G或LTE相比，设备可以获得更高的吞吐量。在基于5G云（vRAN）和传统基带配置上均达到了速度。

诺基亚的AirScale Radio Access是领先的商业端到端5G解决方案，可帮助全球运营商充分利用其5G频谱资产。通过在同一无线电接入设备上启用所有空中接口技术，它可提供巨大的容量扩展能力，具备市场领先的延迟和连接性。