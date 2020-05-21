Build 2020：微软 WinUI 3 发布，覆盖 Win32/UWP 应用

IT之家5月21日消息 在微软Build 2020开发者大会上，WinUI团队很高兴宣布可公开预览的WinUI 3 Preview 1。此预览版将WinUI的世界扩展到了更广泛的开发人员群体–先前发布的WinUI 3 Alpha仅适用于UWP应用开发人员，但是WinUI 3 Preview 1现在也可以在桌面（Win32）应用程序中使用WinUI。

WinUI是微软用于构建Windows应用程序的最先进的用户界面技术。正在开发中的WinUI有两个版本：WinUI 2和WinUI 3。WinUI 2是用于UWP XAML应用的基于Fluent的UI控件和样式的库。它于2018年10月首次交付，其最新版本是v2.4，该版本最近于5月8日发布。

WinUI 3是目前正在开发中的，可扩展的功能，可以扩展为成熟的端到端独立UI框架。此UI框架继承了WinUI和UWP XAML的传统，提供了最新的图形功能和Fluent Design样式，这些样式包含了当今的现代设备、硬件和输入。从技术上讲，WinUI 3将Windows 10的XAML、Composition和Input层分离，并通过NuGet将它们独立分发给针对Windows 10版本1803及更高版本的任何应用。它可以在基于C ++和.NET的应用程序中使用。

WinUI 3 Preview 1是可同时用于UWP和桌面应用程序的WinUI 3的第一个预发行版，使每个开发人员都有机会利用微软最新UI技术来构建Windows应用程序。

WinUI 3 Preview 1有什么新功能？

除了上述桌面应用程序可以使用WinUI的功能之外，在此桌面环境中运行时，WinUI 3 Preview 1还支持.NET 5。WinUI 3 Preview 1也是WinUI 3的第一个预览，其中包括SwapChainPanel控件-这对于使用DirectX的开发人员来说是关键，因为他们可以提供自定义图形。

IT之家了解到，2月份，WinUI团队发布了带有全新基于Chromium的WebView2控件的WinUI 3 Alpha。此控件一直进行到Preview 1，并进行了一些改进以进行更新。与2月Alpha相比，Preview 1还提供了其他一些改进：

使用.NET 5时，支持多个接口的.NET版本。在Preview 1中，.NET 5与桌面应用程序一起使用。接口（和类）为：INotifyPropertyChanged，INotifyCollectionChanged，ObervableCollection <T>和ICommand。

从WinUI v2.4转来的新近发布的控件。

几个重要的错误修复和稳定性改进。

在WinUI 3 Preview 1发行说明中可以找到有关Preview 1功能和限制的完整说明。特别注意：Preview 1不应该在生产应用程序中使用，因为它不能保证向前兼容，并且可能会破坏对Windows 10所做的未来更新。