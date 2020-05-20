内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>微软

微软：推出世界前五的超级计算机，Win10 设备超 10 亿台

2020/5/20 10:21:21来源：网易科技作者：定西责编：懒猫评论：

5月20日消息，北京时间今日凌晨，微软年度开发者大会Build 2020首次以完全数字化的形式在线上开幕。

首先，微软宣布推出一系列致力于打造负责任的机器学习的创新，这些Azure机器学习功能，同时也在GitHub上提供开源。

其中，包括InterpretML工具包可用来解释模型中不同参数所代表的意义，帮助开发者理解机器学习模型的行为；Fairlearn工具包可以评估和纠正人工智能系统的公平性，从6月起将内置于Azure机器学习服务；微软与哈佛量化社会科学研究所和工程学院共同开发的WhiteNoise工具包可实现差分隐私——在模型从隐私数据中发掘洞察的同时，以统计学原理确保姓名、生日之类的隐私信息得到完善的保护；Azure机器学习内置的机器学习运维（MLOPs）让开发者可以对构建、训练、部署模型的全过程进行跟踪和自动化控制，这可以为企业提供满足监管、合规相关要求所必需的审查跟踪记录。

此外，微软宣布与OpenAI合作，建成了一台排名世界前五的超级计算机，专门用来在Azure公有云上训练超大规模的人工智能模型，拥有超过28.5万个CPU核心、1万个GPU、每GPU拥有400Gbps网络带宽的单一系统超级计算机。

与此同时，微软推出首个行业云解决方案，微软医疗云（Microsoft Cloud for Healthcare）正式上线，这是微软正式推出的第一个专门针对特定行业的云计算解决方案。

在会上，微软CEO萨提亚 纳德拉表示，“我们在两个月内看到了原本需要两年的数字化转型。”微软指出，作为Microsoft 365核心组件的Microsoft Teams智能会议服务发挥了重要且积极的作用。此次也带来了诸多更新，包括ower Platform与Teams的整合等等。

微软还披露，目前全球Windows 10设备总数已经超过10亿台。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：微软

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    