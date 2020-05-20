微软：推出世界前五的超级计算机，Win10 设备超 10 亿台

5月20日消息，北京时间今日凌晨，微软年度开发者大会Build 2020首次以完全数字化的形式在线上开幕。

首先，微软宣布推出一系列致力于打造负责任的机器学习的创新，这些Azure机器学习功能，同时也在GitHub上提供开源。

其中，包括InterpretML工具包可用来解释模型中不同参数所代表的意义，帮助开发者理解机器学习模型的行为；Fairlearn工具包可以评估和纠正人工智能系统的公平性，从6月起将内置于Azure机器学习服务；微软与哈佛量化社会科学研究所和工程学院共同开发的WhiteNoise工具包可实现差分隐私——在模型从隐私数据中发掘洞察的同时，以统计学原理确保姓名、生日之类的隐私信息得到完善的保护；Azure机器学习内置的机器学习运维（MLOPs）让开发者可以对构建、训练、部署模型的全过程进行跟踪和自动化控制，这可以为企业提供满足监管、合规相关要求所必需的审查跟踪记录。

此外，微软宣布与OpenAI合作，建成了一台排名世界前五的超级计算机，专门用来在Azure公有云上训练超大规模的人工智能模型，拥有超过28.5万个CPU核心、1万个GPU、每GPU拥有400Gbps网络带宽的单一系统超级计算机。

与此同时，微软推出首个行业云解决方案，微软医疗云（Microsoft Cloud for Healthcare）正式上线，这是微软正式推出的第一个专门针对特定行业的云计算解决方案。

在会上，微软CEO萨提亚 纳德拉表示，“我们在两个月内看到了原本需要两年的数字化转型。”微软指出，作为Microsoft 365核心组件的Microsoft Teams智能会议服务发挥了重要且积极的作用。此次也带来了诸多更新，包括ower Platform与Teams的整合等等。

微软还披露，目前全球Windows 10设备总数已经超过10亿台。