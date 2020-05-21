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微软 Win10 重新支持 Win7 功能蓝牙 A2DP 接收器：手机音乐可传输到 PC 扬声器播放

2020/5/21 7:08:40来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家5月21日消息 Windows 10 版本 2004（2020年5月更新）重新引入了对蓝牙A2DP接收器的支持，使用户可以通过蓝牙连接将音乐从手机流式传输到PC扬声器。

过去，Windows 7支持蓝牙A2DP接收器，使你可以从其他蓝牙设备接收音频，并将音乐从蓝牙手机传输到PC扬声器。

尽管Windows 10仍支持蓝牙A2DP，但它不能充当接收器，并且你不能将音频从手机流式传输到桌面。微软禁用了Windows 8的A2DP接收器功能，该功能不再起作用，但很快就会改变。

通过2020 Windows 10更新五月版，微软将增加对蓝牙A2DP接收器的支持。

在外媒Windows latest发现的支持文档中，微软已经确认你可以将Windows 10版本2004配置为具有蓝牙扬声器的功能，并且仍然可以从手机中听到音频。你也可以将连接到PC的有线耳机用作远程音频源。

微软表示，Windows 10现在使用操作系统中的底层蓝牙组件来处理远程音频源，并在计算机的音频端点（例如扬声器或有线耳机/耳机）上播放它。

IT之家获悉，默认情况下，蓝牙A2DP接收器支持将保持禁用状态，需要由负责远程音频流的应用程序进行管理。

微软表示：“AudioPlaybackConnection类用于启用和禁用来自远程设备的连接以及创建连接，从而允许开始远程音频播放。”

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关键词：Windows 10微软

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