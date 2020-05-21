百度输入法 Linux 版上架深度 Deepin 应用商店，V20 Beta 测试运行良好

IT之家5月21日消息 在百度输入法Linux版本发布之后，Deepin官方表示，经过严格的审核，确保用户隐私安全等工作结束，最终百度输入法Linux版本上架Deepin应用商店。现在广大用户可直接在Deepin 商店下载安装使用。

百度输入法Linux版本明确表示支持Deepin 15.10以及15.11版本，同时经过测试，在Deepin V20 Beta版本上也运行良好。这也预示着Deepin软件应用生态更进一步，为用户提供更好的服务。下面给大家提供百度输入法Linux版本在Deepin中使用的方法：

第一：应用商店下载

1. 打开应用商店

2. 找到百度输入法

3. 点击下载安装即可

第二：官网下载

1. 打开官网：

https://srf.baidu.com/site/guanwang_linux/index.html

2. 点击立即下载

3. 安装之后可使用

IT之家获悉，官方介绍，deepin是一个致力于为全球用户提供美观易用、安全稳定的Linux发行版，支持全球33种语言，累计下载量超过8000万次，拥有遍及6大洲33个国家的105个镜像站点，在国际Linux发行版排行榜中稳居前十。