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技嘉推出B550主板：最高16相供电，支持PCIe 4.0

2020/5/21 21:18:03来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家5月21日消息 根据台湾媒体ComputerDIY的消息，技嘉推出了B550主板系列，规格最高的B550 AORUS Master采用了16相供电。

根据技嘉的新闻稿，今天“发表”的最新的B550 AORUS支持第三代AMD Ryzen处理器，提供PCIe 4.0支持，采用最高16相直出全数位电源设计。另外部分B550 AORUS主板内建原生USB 3.2 Gen 2接口、一体式I/O档板，搭载新一代无线网卡。

技嘉B550 AORUS主板依照不同使用需求采用多种电源设计，玩家可依照自己的系统搭配和预算选择10+3相、12+2相电源设，B550 AORUS MASTER旗舰级产品更是采用了16相直出式数位电源。ITX小板的爱用者可选B550I AORUS PRO AX，采用6+2相电源。

技嘉全系列B550主板采用PCIe 4.0 M.2插槽，采用M.2插槽散热装甲设计。此外B550 AORUS MASTER更搭载三组直接从处理器提供线路的PCIe 4.0 x4 M.2插槽

IT之家了解到，AMD曾表示新款的B550主板将在2020年6月16日开始在全球销售，未来将有60余款支持第三代锐龙台式机处理器的AMD B550主板上市。

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关键词：技嘉B550主板

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