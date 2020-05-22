净利同比大增133%！英伟达一季度营收30.8亿美元

5月22日消息，英伟达今日公布了该公司的2021财年第一季度财报。报告显示，英伟达第一季度营收为30.80亿美元，与上年同期的22.20亿美元相比增长39%；净利润为9.17亿美元，与上年同期的3.94亿美元相比增长133%。

英伟达第一季度调整后每股收益和营收均超出华尔街分析师预期，2021财年第二季度营收展望也超出预期，但其盘后股价仍旧小幅下跌。

第一财季主要业绩：

在截至4月26日的这一财季，英伟达的净利润为9.17亿美元，与上年同期的3.94亿美元相比增长133%，与上一季度的9.50亿美元相比下降3%；每股摊薄收益为1.47美元，与上年同期的0.64美元相比增长130%，与上一季度的1.53美元相比下降4%。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英伟达第一季度净利润为11.20亿美元，与上年同期的5.43亿美元相比增长106%，与上一季度的11.72亿美元相比下降4%；每股摊薄收益为1.80美元，与上年同期的0.88美元相比增长105%，与上一季度的1.89美元相比下降5%，这一业绩超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，28名分析师此前平均预期英伟达第一季度每股收益将达1.68美元。

英伟达第一季度营收为30.80亿美元，与上年同期的22.20亿美元相比增长39%，与上一季度的31.05亿美元相比下降1%，超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，30名分析师此前平均预期英伟达第一季度营收将达29.8亿美元。

英伟达第一季度毛利率为65.1%，与上年同期的58.4%相比上升670个基点，与上一季度的64.9%相比上升20个基点。不按照美国通用会计准则，英伟达第一季度毛利率为65.8%，与上年同期的59.0相比上升680个基点，与上一季度的65.4%相比上升40个基点。

英伟达第一季度运营支出为10.28亿美元，与上年同期的9.38亿美元相比增长10%，与上一季度的10.25亿美元相比基本持平。其中，研发支出为7.35亿美元，高于上年同期的6.74亿美元；销售、总务和行政支出为2.93亿美元，高于上年同期的2.64亿美元。

不按照美国通用会计准则，英伟达第一季度运营支出为8.21亿美元，与上年同期的7.53亿美元相比增长9%，与上一季度的8.10亿美元相比增长1%。

英伟达第一季度运营利润为9.76亿美元，与上年同期的3.58亿美元相比增长173%，与上一季度的9.90亿美元相比下降1%。不按照美国通用会计准则，英伟达第一季度运营利润为12.05亿美元，与上年同期的5.57亿美元相比增长116%，与上一季度的12.20亿美元相比下降1%。

其他财务信息：

2021财年第一季度，英伟达向股东派发了价值为9800万美元的季度现金股息。

在2022年12月以前，英伟达计划回购价值最多为72.4亿美元的股票，并仍旧承诺将向股东派发季度股息。

业绩展望：

英伟达预计，2021财年第二季度该公司的营收将达36.5亿美元，上下浮动2%，超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，30名分析师此前平均预期英伟达第二季度营收将达31.5亿美元。

英伟达还预计，2021财年第二季度该公司按照和不按照美国通用会计准则的毛利率预计分别将达58.6%和66.0%，上下浮动50个基点；按照和不按照美国通用会计准则的运营支出预计分别将达15.2亿美元和10.4亿美元左右；按照和不按照美国通用会计准则的其他支出预计分别将达5000万美元和4500万美元左右；按照和不按照美国通用会计准则的税率预计都将为9%，上下浮动1%。

股价变动：

当日，英伟达股价在纳斯达克常规交易中收盘下跌7.79美元，报351.01美元，跌幅为2.17%。在随后截至美国东部时间21日下午5点06分（北京时间22日凌晨5点06分）的盘后交易中，英伟达股价再度下跌0.92美元，至350.09美元，跌幅为0.26%。过去52周，英伟达的最高价为363.50美元，最低价为132.60美元。