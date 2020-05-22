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规模或达数千人！IBM美国大裁员，20年老员工：难找新工作

2020/5/22 9:30:58来源：网易科技作者：辰辰责编：微尘评论：

据国外媒体报道，当地时间周四IBM在美国各地裁减数量不详的职位，至少涉及五个州的员工。公司拒绝就裁员总数置评，但称将在2021年6月之前为所有受裁员影响的美国员工提供医疗保险补贴。

一名北卡罗来纳州的员工说，受影响的员工人数可能有数千人。这名员工和自己所在的12人团队一起被裁。他说：“这次裁员涉及的范围很广，而过往业绩、年龄和资历似乎并不重要。”

知情人士说，裁员还影响到IBM总部所在的宾夕法尼亚州、加利福尼亚州、密苏里州和纽约州员工。

另一位失业员工说，裁员主要集中在IBM的北美地区员工。周四，他手下70人的部门有一半被裁掉，并被告知需要在6月22日前离开公司。

当前整个美国科技行业都遭遇大规模裁员。Airbnb和Uber裁掉了约四分之一的员工。周四早些时候，惠普企业(HPE)表示将裁员以节省开支，而戴尔则暂停了几项员工福利。

在1月份的财报电话会议上，IBM讨论了通过“积极的结构性行动”来降低成本，以提高其全球技术服务咨询部门的竞争力。该部门约占IBM收入的三分之一。

数十名新近失业的IBM员工对目前的状况表示惋惜，并对在经济低迷时期中找到一份新工作表示担忧。其中一些人说他们已经在IBM工作了20多年。“在当前情况下，很难找到新的机会，”其中一人写道。

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关键词：IBM裁员

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