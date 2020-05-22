荣耀老熊科普荣耀X10 4000万高感光后摄：是RYYB，但不仅是RYYB

IT之家5月22日消息 荣耀手机近日正式发布新款荣耀X10手机，其采用4000万RYYB高感光后摄模组。今日荣耀业务部产品副总裁熊军民也科普了一下此次荣耀X10支持的RYYB技术。

据熊军民介绍，荣耀X10搭载了1/1.7英寸RYYB超感光传感器主要作用就是将光转化为机器可以识别的数字信号，传感器的物理尺寸越大就可以获得更多进光量，从而转化的数字信息也就越多。

RGGB一直是图像传感器的主流选择，直到RYYB的出现。RYYB技术和RGGB一样也是一种“上色”技术，灵感来源于黄色太阳镜，把R-GG-B换成R-YY-B就相当于R-RGRG-B，这也就相当于在相同镜头和传感器下进光量多了一半。

IT之家了解到，RYYB相比RGGB实现40%的进光量提升，经过算法处理后呈现的照片就会比原来模式的亮度提高了很多。使用4000万RYYB镜头在暗光下拍摄的照片，既能保持了较高的ISO值，同时很好的控制了噪点。

此外荣耀X10搭载的麒麟820芯片中集成了旗舰级ISP5.0图像处理单元，⽀持BM3D图像降噪及双域联合降噪，在ISP吞吐量、能效、照⽚及视频的降噪能⼒上，均有大幅提升。再加上华为首发的手机端BM3D（Block-Matching and 3D filtering）单反级图像降噪技术，照片降噪能力也提升了30%，暗光环境下也能拍到非常清晰的大片。

荣耀X10还支持猫头鹰算法2.0。配合麒麟820中的ISP5.0的图像处理单元，基于Raw域在信息无损时处理图像，保留更多细节，极暗环境下提升亮度，可出色还原拍摄对象本身的色彩，而且细节保留十分清晰。

荣耀X10手持直出样张：

除了RYYB，荣耀X10还推出了“鹰眼级”AI抓拍。

得益于AI 4D追焦、快门优先，以及“零”快门延迟这三大能力的精密配合，荣耀X10可拍摄猫咪跳跃瞬间。当用户开启相机的同时，荣耀X10的AI 4D追焦功能也自动启动。识别出移动物体后，就开始进行自动追焦，斑点状追焦时刻确保被拍摄对象在对焦范围内。在锁定运动目标之后，荣耀X10会触发“快门优先”算法，自动控制曝光时间，同时快门速度瞬间提升，最高可达6倍。当完成“识别”和“快拍”这两个环节，还要做到近乎零快门延迟，保证手机拍摄从识别物体、快速曝光拍摄全过程的一气呵成，确保用户体验做到所看即所拍。

除了拍照，荣耀X10还支持4K超清的延时摄影、960 帧超级慢动作、AI留色、暗光录像及AIS 防抖等功能。