裁员“大刀”终落下：IBM宣布新任CEO柯世纳上任以来首次裁员

IBM将裁减数量不详的员工，这是该公司自新任CEO柯世纳（Arvind Krishna）上任以来的首次裁员。

IBM企业公关副总裁爱德华·巴比利（Edward Barbini）发表声明称：“在这个竞争激烈的市场上，IBM的工作需要灵活性以便不断地向高价值的技能转变，我们在员工方面做出的决定是为了顺应公司业务的长期利益。”



据外媒报道，IBM此次裁员活动将会影响到数千名员工，但该公司拒绝就此置评。截至2019年底，IBM拥有超过35万名全职员工。在新冠病毒大流行的形势下，IBM将在2021年6月之前为受影响的美国员工提供医保补贴。

IBM表示，此次裁员已经酝酿了一段时间。在2019财年第四季度和2020财年第一季度的财报电话会议上，IBM都称其可能会采取额外的结构性行动以节省成本。IBM已将发展目标对准云计算和人工智能（AI）等新的增长领域，并为员工提供了再培训和教育计划，支持其学习这些领域的相关技能。

柯世纳于4月初接任该公司CEO，当时IBM不仅需要应对新冠病毒大流行，还面临难以实现增长的困境。IBM当前股价与10年以前大致持平，而其他很多科技公司的股价则已迅速上涨。截至周五收盘，IBM市值约为1051亿美元。