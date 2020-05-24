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微软 Win10 21H1 系统重磅曝光：代号 Iron（Fe） ，今年 6 月预览测试

2020/5/24 8:04:43来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家5月24日消息 微软 2020 Windows 10更新五月版（也称为20H1）预计将在5月26日至5月28日之间推出。Windows10的2020年第二个功能更新可能是次要更新，不会引入任何重大更改或新功能。

微软尚未宣布此消息，但微软公司的博客文章透露了Windows 10未来更新的详细信息。

在2020年5月更新之后，下一个重大功能更新将在2021年上半年首次亮相，其代号为Windows 10 21H1或Iron（Fe）。

在关于Windows Linux子系统的博客文章中，微软意外地确认下一个功能更新的代号为“Iron”，将于6月份开启快速开发分支（Fast Ring）测试。

目前，Windows 10 Insider版本来自“mn_release分支”。“mn”代表锰，它是元素周期表中的元素，也是Windows 10 20H2的内部代号，下一个较小的功能更新将于今年晚些时候发布。

在锰（20H2）之后，接下来是铁，这是Windows 10 21H1的内部代号。微软在WSL博客中表示，Windows 10 21H1预览版将于今年6月开始向快速预览通道测试人员推出。

“快速预览目前在锰（Mn）OS分支上。我们希望快速预览在6月下旬切换到我们的Iron（Fe）分支，这将使新功能面向Insiders公开。” 微软在博客文章中指出。

IT之家获悉，该博客文章还确认，快速预览通道中的Windows Insiders当前正在测试Windows 10 20H2（锰）更新，这意味着直到6月份推出的任何新改进都可以在今年晚些时候发布。

Windows 10 21H1（也称为Windows 10 Iron（Fe））将是2021年的第一个重大更新。

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关键词：Windows 10微软

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