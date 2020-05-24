微软 Win10 版本 2004 驱动程序更新逐步推出

IT之家5月24日消息 微软 2020 Windows 10更新五月版（也称为20H1）预计将在5月26日至5月28日之间推出。Windows10的2020年第二个功能更新可能是次要更新，不会引入任何重大更改或新功能。

PC制造商和芯片制造商正在为2020 Windows 10五月更新版准备必要的驱动程序。

IT之家此前报道，英特尔已经发布了支持2020 Windows 10五月更新版的DCH GPU驱动程序。AMD和Nvidia也计划在本月或下个月晚些时候更新其GPU驱动程序。

微软计划将驱动程序更新“逐步”推出，而不是立即将新的驱动程序推入生态系统中的所有设备，类似于最初将Windows 10更新发布到一小部分设备上。

这种逐步推出的方法仅适用于惠普、华硕等PC制造商通过Windows Update发布的驱动程序。

今年1月，微软还透露，OEM如果发现现有系统中安装的驱动程序与特定功能更新（例如2020 Windows 10五月更新版）不兼容，则OEM可能会要求其设备使用Windows Update阻止更新。

如果发现设备驱动程序不兼容，用户下周检查更新时将不会显示2020 Windows 10五月更新版。