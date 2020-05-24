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美国海军成功测试激光武器，击毁空中的无人机

2020/5/24 12:29:37来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月24日消息 5月22日，美国太平洋舰队公共事务发布了波特兰号“圣安东尼奥”级两栖船坞运输舰进行激光武器系统演示器测试。表示，波特兰号（LPD 27）于5月16日在太平洋进行了固态激光-技术成熟度激光武器系统演示器（LWSD）测试。

夏威夷珍珠港-“圣安东尼奥”级两栖船坞运输舰波特兰号（LPD 27）于5月16日成功使用固态激光-技术成熟的激光武器系统演示器（LWSD）摧毁了飞行中的无人机（UAV）。

LWSD是海军研究办公室开发的高能激光武器系统演示器，安装在波特兰号进行海上演示。这是系统级的首次实施。该激光系统由军工企业Northrop Grumman开发，并由NSWC Dahlgren和Port Hueneme领导进行了完整的系统和船舶集成与测试。

波特兰司令官Karrey Sanders上尉表示：“通过对无人机和小型船只进行先进的海上测试，我们将获得有关固态激光武器系统演示器抵抗潜在威胁能力的宝贵信息。”

IT之家了解到，自1960年代以来，美国海军一直在研发定向能武器（DEW），其中包括激光。DEW被定义为电磁系统，能够将化学能或电能转换为辐射能并将其聚焦在目标上，从而导致物理损坏，从而降低、中和、破坏对抗能力。

海军舰艇在执行任务时面临越来越多的威胁，包括无人机、武装小船，敌方情报、监视和侦察系统等。

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关键词：激光无人机

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