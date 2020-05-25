9999 元，魅族 17 Pro 晓芳窑艺术典藏版今日 10 点正式开售

IT之家5月25日消息 魅族 17 Pro晓芳窑艺术典藏版，在今天上午10点正式开售，售价9999元，12GB内存，256GB存储空间。

IT之家了解到，魅族 17 Pro晓芳窑艺术典藏版采用了汝窑的灵魂配色天青釉，瓷器呈现雨过天晴般的淡青色，给人恬静舒适之感。设计方面，魅族 17 Pro 晓芳窑艺术典藏版采用了白色前面板设计，纯白和天青辅以浅蓝色的过渡。同时魅族 17 Pro 晓芳窑艺术典藏版还配备了一只造形秀美雅致的晓芳窑汝窑葵口盏杯。

IT之家整理报道，魅族17采用了一块6.6 英寸90Hz三星定制Super AMOLED显示屏，分辨率为2340*1080，支持 0.15s Super mTouch 屏下指纹解锁系统。右上角有一个 2.99 mm 孔径的微孔。采用高通骁龙 865+8G + 128G/256G UFS 3.1 高速闪存方案，内置4500mAh电池，支持30W Super mCharge快充；采用6400万全场景四摄方案+2000万像素前置摄像头，支持超级夜间模式 3.0、屏幕补光；支持mSmart 5G 快省稳技术、智能全功能 NFC、360° 智能环绕天线、搭载基于 Android 10 的 Flyme 8.1 稳定版。

魅族17 Pro标配 LPDDR5内存，支持 27W 无线超充，无线反充。全系采用陶瓷机身设计，乌金、定白，以及与晓芳窑联合设计的天青可选；采用 6400W 全场景 AR 专业影像系统，全球首发三星的 S5K33D 深感探测器，人像虚化支持照片、视频，还独享3D 相机、3D 壁纸、AR 尺子、AR 夜视仪等功能。