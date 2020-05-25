董明珠：建议给新技术标准开设绿色通道

IT之家5月25日消息 今日午间，@董明珠自媒体发布微博称时代在进步，企业出现了很多自己创造的新技术。这种技术不仅中国没有，甚至世界也没有，那么相关的标准在哪里？国家标准滞后，会带来市场推动的难度。因此，除了创新方面和专利保护方面的建议之外，她提出，政府要根据新情况，对技术的标准问题要有一个绿色通道。

IT之家了解到，早在2018年十三届人大一次会议期间，就有深圳代表就新技术新产品标准申请“绿色通道”一事发表过提议，但并未有结果。