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董明珠：建议给新技术标准开设绿色通道

2020/5/25 16:07:28来源：IT之家作者：问舟责编：孤城评论：

IT之家5月25日消息  今日午间，@董明珠自媒体发布微博称时代在进步，企业出现了很多自己创造的新技术。这种技术不仅中国没有，甚至世界也没有，那么相关的标准在哪里？国家标准滞后，会带来市场推动的难度。因此，除了创新方面和专利保护方面的建议之外，她提出，政府要根据新情况，对技术的标准问题要有一个绿色通道。

IT之家了解到，早在2018年十三届人大一次会议期间，就有深圳代表就新技术新产品标准申请“绿色通道”一事发表过提议，但并未有结果。

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关键词：董明珠

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