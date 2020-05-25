被餐饮协会痛批背后，美团外卖一季度佣金少了13.6亿

5月25日，美团点评公布2020年第一季度业绩。财报显示，受今年1月下旬以来爆发的新冠肺炎疫情影响，美团所在的本地生活服务行业在需求端和供给端都遭遇了严峻挑战。

财报显示，第一季度总收入为167.54亿元人民币，去年同期为191.73亿元，同比下滑12.6%，不过高于市场预期的161.14亿元；净亏损15.8亿元，较去年的14.3亿元同比扩大10.2%；调整后净亏损2.163亿元人民币，第一季度营业损失17.2亿元人民币。

突如其来的疫情，让美团从上一季度刚刚实现盈利又陷入亏损境地，不过美团股价的大涨，可以看到资本市场对美团的期望：在周一盘中交易中，美团点评大涨6.16%，报125.8港元，总市值7330亿港元（约950亿美元或6700亿人民币），达到其市值高峰附近。

美团透露其一季度活跃用户数为4.49亿，去年同期为4.12亿。

外卖受疫情影响大，佣金降幅13.7%大于收入

美团表示，餐饮外卖业务于第一季度在供给端及需求端方面均面临严峻挑战，尤其是自2020年1月20日至2020年2月20日，地方政府发布了严格的控制措施，导致服务供给侧短缺及餐饮外卖业务的订单量急剧下跌。

2020年2月20日之后，随着全国各地有序复工，越来越多餐饮商家开始恢复营业，而消费者的需求亦逐渐恢复。然而，部分消费者的需求持续受到诸多因素带来的负面影响，订单量于2020年3月底前仍未完全恢复到正常水平。

受此影响，美团餐饮外卖业务，收入和订单量均有双位数的同比下滑。

第一季度，美团餐饮外卖业务交易金额同比减少5.4%至715亿元。餐饮外卖日均交易笔数同比减少18.2%至1510万笔。不过每笔餐饮外卖业务订单的平均价值从45元涨到了52元。

而对于美团，一季度外卖业务收入为94.9亿元，去年同期为107亿元；业务经营亏损7090万元，而去年四季度经营利润为4.8亿元。

从业务具体分类来看，美团餐饮外卖佣金为85.6亿元，同比减少13.7%或者13.6亿元，美团表示这主要是由于在疫情期间用户购买频率下降、临时佣金返还及豁免政策以及订单组合的变化，这两者均导致变现率下降。值得注意的是，佣金的降幅要大于交易金额的降幅，意味着佣金率在走低。

今年4月初，广东餐饮协会要求美团取消高佣金，美团外卖在回应中称2019年美团外卖八成以上商户佣金在10%-20%，最终美团适当加大返佣比例，优质餐饮商户外卖返佣3%—6%，最终达成和解。

此外美团表示，在特殊时期，外卖业务成为广大餐厅主要收入来源，更多的品牌餐厅开始通过美团开展外卖服务，仅一季度就有超过五成必吃榜餐厅上线外卖，行业线上化趋势明显提升。

而从财报中我们也看出了这一个趋势，美团的在线营销服务收入却同比上涨了20.9%，达到了9.19亿元。商家为了在APP上展示自己，更舍得花钱促销打广告。

到店与酒旅业务均受疫情影响，佣金大幅下降

美团在财报中显示，与餐饮外卖业务相比，到店业务面对更严峻的挑战。

第一季度，美团到店、酒店及旅游业务收入同比下降31.1%至30.9亿元。经营利润同比下降57.3%、环比下降70.8%至6.8亿元，在佣金方面同比和环比大幅下降了50.6%和62.6%。酒店业务亦受疫情严重影响，于2020年第一季度，国内酒店消费间夜量同比下降45.5%，环比下降61.0%至4200万。

美团认为，这部分的业务恢复明显落后于餐饮外卖业务，该业务并非刚需，大部分是娱乐相关，通常涉及与民众的密切接触，因此因安全问题而被地方政府限制，供需两侧于2020年第一季度保持低位。到店商家在线营销的需求也受到了疫情的严重影响，对部分在线营销产品的销售产生了压力。

此外，第一季度，美团新业务及其他分部（包括共享单车服务、网约车服务及B2B餐饮供应链服务）收入41.7亿元，同比增长4.9%。经营亏损14亿元，去年四季度亏损为13亿元。

美团表示该部分业务同样受到疫情严重干扰，不过美团指出疫情促进消费者有机会意识到 使用实时配送服务购买餐点以外的其他物品的价值和便利性，这有助于以相对较低的营销成本更好地培养消费者习惯。美团在2020年第一季度，推出一个独立的品牌，名为“菜大全”，赋能传统农产品市场进行数字化运营，并更高效率地为消费者提供高质量生鲜食品。

预计2020年全年都将受到疫情影响

美团在财报中指出，展望2020年余下时间，预计包括持续的疫情预防措施、消费者对线下消费活动的信心不足以及商家关闭的风险等因素将继续对业务表现产生潜在影响。

本季度，美团在自身经营承压的情况下，也发挥了些平台优势，带动4.5亿交易用户的人均年度交易笔数进一步增长至26.2笔；同时，自1月下旬以来，美团已新提供超100万骑手就业岗位并为其创造收入，美团官方表示接下来还将继续联合酒店、民宿及景区，积极促进旅游行业复苏。

美团CEO王兴表示，“疫情也让线上服务、在线运营被消费者和商户更广泛地接受和使用，我们长期关注和探索的领域在此期间也迸发出了新活力，相信这些将大大加快供给侧数字化的进程，带来新的增长动力。未来，我们将聚焦生活服务业新基建，全面助力商户数字化升级。”

上海财经大学电商所所长崔丽丽表示随着疫情恢复，疫情应该不会影响美团的基本盘，她表示酒旅业务的下滑是造成美团亏损的主要原因。2020年美团能否盈利则要看疫情的走势，看美团内部如何调整业务的占比，如果外卖、买菜和出行等业务扩张，酒旅业务部分收缩，则可能会盈利。