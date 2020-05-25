外卖涨价了！一季度美团每笔外卖比去年涨价14%

IT之家5月25日消息 美团点评今日发布2020年第一季度财报。财报显示，美团点评第一季度营收167.5亿元，同比下降12.6%。非国际财务报告标准计量下，调整后净亏损2.16亿元，去年同期净亏损为10.49亿元。

2020年第一季度，餐饮外卖业务的交易金额同比减少5.4%至人民币715亿元。餐饮外卖日均交易笔数同比减少18.2%至15.1百万笔。每笔餐饮外卖业务订单的平均价值同比增长14.4%。餐饮外卖业务的变现率2由2019年同期的14.2%降至13.3%。因此，于2020年第一季度，收入同比减少11.4%至人民币95亿元。我们的餐饮外卖业务于2020年第一季度录得经营亏损人民币70.9百万元，而2019年第四季度则录得经营溢利人民币482.8百万元，而经营利润率则由正值3.1%转为负值0.7%。然而，我们的餐饮外卖业务经营亏损同比收窄，经营利润率同比改善了0.7个百分点。

2020年第一季度，到店、酒店及旅游业务收入同比下降31.1%至人民币31亿元。到店、酒店及旅游业务的经营溢利同比下降57.3%、环比下降70.8%至2020年第一季度的人民币680.2百万元，经营利润率同比下降13.5个百分点，环比下降14.7个百分点至22.0%。

IT之家了解到，美团新业务及其他分部的收入同比增长4.9%至2020年第一季度的人民币42亿元。