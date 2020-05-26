微软 Win10 补丁 KB4556799 导致部分用户蓝屏死机和网络问题

IT之家5月26日消息 Windows 10 补丁 KB4556799对某些配置造成了许多新问题。除了音频问题，临时用户配置文件和FPS下降之外，Windows 10最新累积更新还导致某些用户出现蓝屏死机、崩溃和网络问题。

与Windows 10更新一样，用户经常遇到一系列不同的问题，但并不是每个人都遇到这些错误和Bug，而对大多数用户而言没有任何问题。

Windows 10累积更新的其他问题已在Microsoft论坛，Reddit和社交媒体上详细介绍。许多用户报告了带有不同停止代码的“蓝屏死机”错误，以及导致黑屏的错误。

一些人还报告了Windows 10网络适配器的问题，并且微软正在调查一个错误，在该错误中，某些LTE调制解调器的PC设备可能无法使用网络。

IT之家获知，微软表示：“在具有无线广域网（WWAN）LTE调制解调器的Windows 10设备上安装此更新之后，可能无法访问互联网。”微软表示，并承诺将在即将发布的版本中解决此问题。

安装Windows 10 KB4556799后，用户还报告了性能问题。

如果你的PC速度变慢或在5月注意到任何新的错误，修复系统的最简单方法是还原到Windows 10的旧版本补丁更新。

要恢复到Windows 10的旧版本补丁，请转到“设置”>“更新和安全”，然后在左侧选择“ Windows Update”。单击“查看更新历史记录”，然后选择第一个选项“卸载更新”，然后在“控制面板”窗口中选择KB4556799补丁。

你的系统将重新启动一两次，Windows将删除补丁更新。为防止重新安装此更新，请在更新出现再次下载时下载并运行疑难解答程序。

该疑难解答程序仅允许你阻止此特定更新，并且你仍然可以下载或安装Windows 10版本2004，该更新可能在5月26日至5月28日之间发布。