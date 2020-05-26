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Windows 8 之父晒新桌面 PC ：是苹果 iPad Pro

2020/5/26 8:06:18来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月26日消息 前Windows负责人Steven Sinofsky近期在Twitter上晒出了自己的新的桌面PC，是一台苹果iPad Pro立在支架上，并配合桌面上的苹果键盘和触摸板进行操作。并且还可以发现，Steven Sinofsky使用的是iPhone手机。

Steven Sinofsky曾担任微软Windows事业部主管。Sinofsky全面负责Windows业务，从开发到业务战略和营销适用于Windows ，Windows Live和Internet Explorer中。被称为微软Windows 8之父。2012年11月13日，微软在全球发布了最新的Windows 8的操作系统之后的一个月离职。

IT之家发现，Steven Sinofsky还针对该办公套装列出了明细说明：

大型iPad Pro 256GB（无调制解调器）售价1099美元；支架售价70美元；秒控键盘售价99美元；秒控触控板2售价149美元；Apple Pencil售价129美元；直角电缆售价5美元；7合1扩展坞售价10美元。

如此算来，这套设备的售价达到了1561美元。可以买到一套不错的Windows 10 PC、外设和配件办公套装。

Steven Sinofsky还表示，使用iPad Pro桌面电脑期待的用例是作为视频会议的第二个屏幕。他表示，还有一个Blackmagic ATEM Mini，它将用作第二个视频源，并在源中以图片方式混合，而不是共享桌面。超好！

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关键词：iPad ProWindows 8

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