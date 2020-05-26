Win10 PDF 精品批注软件 Drawboard PDF 免费下载

IT之家5月26日消息 近期，PDF 文件进行标记和批注软件Drawboard PDF在Windows 10商店提供免费下载，可能是限时免费。当然PRO工具集收费，作为应用内订阅推出的其他专业工具。IT之家获悉，Drawboard PDF高效工作类应用曾被Microsoft Surface 产品推荐使用。

商店介绍称，Drawboard PDF 以流畅自然的笔触、直观简单的用户界面、同时兼容手写笔与触摸模式，以及令人印象深刻的标记和文本审阅工具而闻名。所有的注释都符合全球 PDF 规范标准。

功能

Drawboard PDF:

使用笔或有限手写笔书写顺滑自然的墨迹 - 就像真实的墨水一样。自定义笔划、压力敏感度和颜色设置。

在使用手写笔/笔和手指触摸间切换，以对任意 PDF 进行注释

在 PDF 上添加文本审阅标记 - 手绘荧光笔、文本荧光笔、下划线、删除线、波浪线

在 PDF 上插入图形 - 云朵工具、矩形、椭圆、线条、箭头、多边形和多段线。还可将图像和相机照片插入 PDF

插入签名、注释、图像和文本。

创建不同尺寸、颜色、方向和页数的新空白 PDF 文档。插入、旋转和删除 PDF 页面

PDF 书签、打印 PDF、搜索 PDF、标记历史记录并分享 PDF

平整化 PDF 注释

同时打开、读取、标记并保存多个大型和复杂的 PDF 文档

在 PDF 上编辑、书写、注释、签字和绘画。在 PDF 上自定义和编辑注释颜色、宽度、透明度等。

多种文档布局和查看模式，包括夜间模式

将 PDF 固定到您的开始屏幕，并在 Drawboard PDF 中固定本地文件夹便于快速访问。

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Drawboard PDF PRO 工具集：

+ 文档生成器 - 合并、重新排序并整理 PDF 文档

+ 校准注释 - 校准文档以进行缩放，并添加直线/面积测量值

+ 量角器 - 以精准角度测量墨迹 - 兼容 Surface Dial

+ 网格和线条模板与叠层 - 从一系列网格和线条中选择以提高您标记的精度

+ 工程线样式 - 在您的 PDF 上创建点线和虚线

Drawboard PDF下载，点此链接。