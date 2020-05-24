Win10 Defender 更新后，部分惠普 PC 显示 KMODE 蓝屏死机

IT之家5月24日消息 如果你在装有Windows 10的惠普电脑上遇到了“KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED”蓝屏死机错误，请不要担心，这不是硬件问题，也不仅仅是个别现象。

当Windows 10遇到严重错误或者内核模式程序生成错误异常，程序无法处理时，将出现“ KMODE”蓝屏死机（BSOD）。

一些惠普用户抱怨他们的笔记本电脑和台式机出现蓝屏死机（BSOD）错误，这表明系统完全崩溃，并且还导致了循环重新启动。

用户报告称：“无论我重启多少次，[BSOD]都会在我进入登录屏幕后立即再次发生，甚至在安全模式下也会发生这种情况。”

惠普用户在在线论坛上反馈了Windows 10的KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED错误，惠普终于承认了该问题。

IT之家获悉，基于多种报告和用户理论反馈，似乎该蓝屏死机是由最近的Windows Defender和HP更新导致的。

惠普日本也归咎于Windows 10更新，他们的技术支持建议用户还原到具有系统还原功能的Windows正常工作版本。

对于个人台式机产品，使用个人计算机时可能会出现蓝屏，从而导致重新启动。错误代码为“ KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED”。外媒怀疑此问题是Windows更新引起的。

根据惠普日本，你可以使用系统还原并还原到Windows 10的工作版本。要使用系统还原，请按照下列步骤操作：

打开开始。

搜索创建还原点。

单击顶部结果，然后打开“系统属性”体验。

单击“系统还原”按钮。

在Windows 10上，系统还原允许你将设备设置还原到较早的时间点并解决问题，而不会丢失文件。使用系统还原后，惠普建议从“设置”应用程序暂停Windows更新。

根据用户的说法，“系统还原”功能可能并不适用于所有人，但还有另一种解决方法，它似乎适用于许多用户。

不过，该解决方法要求你禁用Windows Defender并编辑Windows注册表。

请记住，关闭Windows Defender会使你的PC面临潜在的安全威胁，并且编辑注册表也存在风险，并且可能对Windows 10造成不可挽回的损害。

如何在HP上修复“ KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED”蓝屏死机

转到Windows安全中心>病毒和威胁防护>管理设置，然后禁用篡改保护。

打开注册表编辑器。

浏览到：HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender

右键单击Windows Defender（文件夹）键。

选择“新建”，然后单击“ DWORD（32位）值”。

创建一个新键值，并将其命名为DisableAntiSpyware，然后按回车。

双击新创建的DWORD并将值从0更改为1。

再次右键单击注册表中的同一文件夹。

添加一个新的KEY（文件夹）“实时保护”Real-Time Protection。

现在，右键单击文件夹（Real-Time Protection），然后添加以下新的DWORD（32）值，并将每个值设置为1：

DisableBehaviorMonitoring

DisableOnAccessProtection

DisableScanOnRealtimeEnable

应用以上更改后，Windows Defender防病毒将不再保护你的系统免受恶意软件的侵害。

禁用Windows Defender之后，应立即下载第三方防病毒软件并使用它，直到有可用的修复程序为止。