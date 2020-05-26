关于5G、AI、工业互联网，两会代表都说了啥？

因疫情而延后的2020年全国两会在5月21日拉开帷幕，特殊的背景下，如何推动经济社会高质量发展，成为两会代表们最为关切的时代命题，5G、AI、工业互联网等也因此受到了无与伦比的关注，成为代表们的提案中出现频率较高的话题。众多两会代表纷纷建言献策，出了多项宝贵建议。

当然，不仅是两会代表对这些新技术寄予厚望，国家对此也是无比重视。在政府工作报告中，中央预算投资安排6000亿元，重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的"两新一重"建设，包括加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用等。

全国政协委员、中国工程院院士余少华指出，政府工作报告中提到"5G"和"新基建"，对相关行业发展来说是一个"利好消息"。"信息通信行业要以"新基建"为契机，加速提升技术创新综合能力，加快5G、下一代互联网等前沿技术的研发进程，在关键核心技术上抢占发展制高点、掌握发展主动权。"

如此高的关注度下，两会代表们针对5G、AI、工业互联网都提出了哪些提案建议，接下来我们就来进行下盘点。

建立健全5G科技创新体系

过去40年，我国实现了移动通信技术在消费侧的全面普及，推动了移动互联网产业的蓬勃发展，并深刻改变了人们的生活方式。如今，5G"超大带宽、超广连接、超低时延"三大新型特性推动移动通信技术开启了从消费侧向生产侧全面渗透的进程。

"5G将成为社会信息流动的主动脉、产业转型升级的加速器、数字社会建设的新基石，其影响力已远远超出信息通信行业范畴。"全国人大代表、中国移动董事长杨杰表示。

然而，杨杰指出，在5G发展的过程中，围绕5G的科技创新协同不足，制约5G在更广领域、更深层次的应用普及。在基础理论方面，当前5G相关基础理论研究主要停留在通信学科内部，难以充分满足面向工业生产高精尖领域对确定性性能保障的需求；在核心技术方面，我国部分技术储备相对薄弱，网络安全和产业链安全水平需要进一步提升；在互补型技术方面，当前5G同云计算等新兴技术发展仍处于"单兵作战"模式，缺乏融合创新，新一代信息技术"组合拳"效应发挥不足。

为此，杨杰建议建立健全5G科技创新体系，促进关键核心技术创新能力提升。

"鼓励和引导多方广泛开展交叉学科基础理论研究，加快培养5G紧缺的高端、复合人才；鼓励企业积极探索5G新型技术路线，开展5G服务模式和商业模式创新；支持领先企业利用5G融合技术，加速推动5G与互补性技术的融合创新。"

此外，全国人大代表、河南移动总经理杨剑宇也建议要聚焦5G产业上游的高端芯片设计、制造、封装关键，出台政策吸引鼓励资金、人才等关键要素加大投入，通过集成电路大基金、高端芯片重大专项重点扶持和公关，培育我国在相关领域的骨干企业；通过不同层次人才的广泛引进和培养，为相关企业、研究机构提供全面的智力支撑；借助5G新型产业带来的基于和广阔的内需市场，夯实半导体制造产业的工业基础，实现自主可控，重塑产业生态。

多措并举破解5G成本难题

5G的建设成本也一直都是业界关注的焦点，也是让运营商倍感压力的问题之一。

杨杰指出，5G新型基础设施建设运营成本大幅跃升，影响5G建设部署进度，拉高社会使用成本。在建设成本方面，5G单基站成本是4G的2-3倍，覆盖相同面积相对4G所需基站数量更多；在运营成本方面，5G基站平均能耗更高，约为4G的3倍左右；在设备部署方面，当前5G基站及相关网络、管线设备面临选址难、进场难，道路、楼宇、杆塔和电力等配套设施重新改造等问题。

为此，杨杰建议，多措并举破解5G成本难题，加快推动新型基础设施建设协同发展。推动公共设施及社会站址资源的开放共享，推动5G与新型基础设施统一建设规划、融合部署和协同发展；在财税、补贴、考核等领域给予电信运营企业更多5G优惠政策；引导新型材料、可再生能源等领域企业加强与通信行业的跨界合作。

对此，杨剑宇则建议，将5G基站纳入各级城乡规划、国土空间规划，并在控制性、修建性详细规划中严格落实；提供"绿色通道"，进一步简化5G网络建设涉及的规划、建设、土地、环保、无线电等行政审批程序；完善法律法规，推动高铁、机场、地铁、高速等交通枢纽以及党政机关、企事业单位等相关公共资源，向5G基站建设开放，解决基站选址、进场、建设、维护等难题；出台电费优惠政策，协调供电企业加快直供电改造，有效降低5G建设营运成本。

打造富有特色的良性AI生态链

作为引领未来的战略性技术，人工智能已经成为国际竞争的新焦点和经济发展的新引擎。不断深化的应用场景和数据流是我国发展人工智能独一无二的优势，那么如何建设可以承载巨大AI计算需求的算力中心，就成为我国人工智能发展弯道超车的关键要素。

为此，全国人大代表，浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕今年特别提出了《关于推进智算中心新基建，加速产业AI化的建议》。建议指出，未来承载AI计算需求的就是智算中心。智算中心就好比电厂对外提供电力服务，可以对外提供各种算力服务、数据服务和AI服务等，让人工智能计算力易于获取和使用。因此，智算中心应采用开放的模式，由政府指导建设甚至主导建设，出台建设指南和标准，做好顶层设计和统筹规划，保证智算中心的规范性、有序性，确保各智算中心之间的标准统一和互联互通。

孙丕恕认为，当前人工智能正处于"AI产业化"向"产业AI化"升级阶段。相较AI产业化，产业的AI化是"冰山的水下部分"，将产生一个高达万亿规模的大市场。

考虑到产业AI化需要配备相应的算力环境和生态体系才能持续创新，孙丕恕还建议，结合国家区域发展战略，重点围绕京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区等区域，挑选重点城市，以城市为载体建设基于智算中心的人工智能创新应用先导区，汇聚人才和产业资源，打造富有特色的良性AI生态链。

全国政协委员、百度董事长李彦宏也针对AI提了三项提案，李彦宏表示，国家应加快打造具备国际领先水平的人工智能新型基础设施，加强人工智能基础和应用人才培养，推进各行业积极应用自主可控的开源深度学习平台。同时，还应大力推进智能云工程，支持开放平台的建设，以此加速产业智能化。

此外，李彦宏建议要加强探索城市智能交通运营商模式，鼓励有条件的地区先行先试，此外，要加快交通路网车路协同智能化改造。不仅如此，还要建设全国性的新一代智能交通治理平台，加快形成安全可靠的现代化交通治理体系。

在教育方面，李彦宏认为疫情加速产业结构调整的同时将重塑人才结构，应鼓励各行业从业人员通过继续教育丰富能力，适应经济发展趋势。

加快"5G+工业互联网"建设

2019年，工业和信息化部印发《关于印发"5G+工业互联网"512工程推进方案的通知》，明确到2022年，将突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术，"5G+工业互联网"的产业支撑能力显著提升。

尽管如此，全国人大代表，浙江移动党委书记、董事长、总经理郑杰指出中国"5G+工业互联网"发展存在"四大难"：一是"5G+工业互联网"应用改造起步难；二是传统制造企业的内网改造难；三是5G工业芯片和模组批量商用难；四是产业链面临软硬件"卡脖子"现象。

对此，郑杰建议，要进一步加快"5G+工业互联网"建设。一是加强龙头示范项目引领。二是加快工业企业5G内网改造。三是加速推进5G终端产业成熟。四是加紧壮大"5G+工业互联网"创新产业链。

不仅如此，针对"5G+工业互联网"，全国人大代表、上海移动总经理陈力认为，复杂的应用场景也加深了融合的难度，且5G与工业互联网在助推智能制造转型的过程中也面临着诸如5G跨界融合不充分，5G与工业互联网领域综合型人才缺乏，工业互联网技术标准、信息安全、平台责任、数据保护等内容的法规体系不完善等挑战。

基于此，陈力建议：一是积极推动跨界融合。二是深入推进法律法规配套制度建立。三是健全人才队伍建设。四是强化工业信息安全保障体系。五是加强合作交流和经验总结推广。