IT之家 iOS 7.20 重磅更新：「框框」表情包上线、诸多 UI 调整

IT之家 iOS版 7.20 更新！今天还同时发布安卓版、UWP版、macOS 转制版！

IT之家内置的第一套官方表情包「框框」上线！所谓框框，就是IT之家 logo 的大致外观呈现，小震同学一气呵成，几天就画完了这套表情，当然，我们内部挑了很多刺……也做了很多修改。

头次见客，可能仍会有些令人不满意的地方，大家尽管提出来，软媒倾听和改进的态度一直是杠杠的。

特别提醒一下，用的较多的表情会自动在顶部排序，方便大家下次选取（换篇文章打开评论就能看到刷新了）。

这次 iOS 版还做了UI的改进，大家看看更新日志吧。

安卓版、UWP 版本和 macOS 转制版本 马上就来。

IT之家 iOS版 7.20 更新日志

新增：功能 - 之家专属「框框」表情包

改进：界面 - 发帖、回帖界面的导航按钮采用文字形式展现

改进：界面 - 「黑莓」小尾巴在深色模式下的UI

修复：界面 - 系统设置粗体后，某些界面UI显示不正确的问题

修复：界面 - 用户自定义主题颜色后，底部Tabbar文字没有跟随变化的问题

修复：界面 - iPad版本在工具页面旋转后UI显示不全的问题

IT之家 iOS版 7.13 更新日志

改进：界面 - 修正文章／圈子详情页以及评论界面底部工具栏位置异常问题（iPad Pro 2020）

改进：性能 - 圈子编辑器界面字数多时打字卡顿问题



改进：界面 - 圈子编辑器界面顶部工具栏按钮文字替换为图标，增加字数统计



改进：功能 - 圈子编辑器界面粘贴复制的内容时只保留文本内容（清除css）

关于 7.x 后续版本

接下来 7.10、7.20 会有什么，重点的我来说说——

大家一直期盼的“产品库” 功能进入紧张的冲刺期，项目比较大，所以还需要一写时间；

“壁纸库” 立项；

首页底部工具栏“加号菜单”将取消，引入“发现”频道，上面的产品库、壁纸库，还有之前的DXO排行榜、CPU/GPU天梯等，都会划入发现频道，同时，还有新鲜有意思而且特别实用的玩意会在这里出现；

金币商城开始支持全金币兑换“腾讯视频”、“爱奇艺”等数字权益产品；

广告大瘦身，大幅减少信息流内的商品等广告，让阅读更舒适，最大化提升大家的阅读体验；

编辑文章的质量控制系统，这个对大家暂时不可见，内部正在利用各种手段来提升文章质量，提升编辑专业能力，后期编辑的打分可能会给大家公开，这个正在草拟阶段……



版本下载

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一、IT之家简介

IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

二、IT之家截图

▲ IT之家 7.01 后的默认界面新调整，可视面积增大

▲ 7.01 后的设置页面可定制首页列表模式（以安卓为例，iOS 版也可以）

▲ IT之家 7.x 深色模式更养眼

文末下载信息



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