暴雪中国：今年将不会举办暴雪嘉年华，深感遗憾

IT之家5月27日消息 今日凌晨，暴雪中国宣布，在权衡了各种可选方案后，今年将不会举办暴雪嘉年华。

IT之家了解到，暴雪中国表示，其一直在探讨如何通过线上方式传播暴雪嘉年华的精神、与玩家们积极互动，以减少健康安全条例中大规模人员聚集相关规定的影响。但由于这是一个全新的领域，也牵涉到许多不同的因素，因此很可能需要等到明年年初才能有成果。

以下为暴雪中国官方声明：

暴雪玩家社区的朋友们，

大家好！

数周前，我在一则通知中表示，我们尚未决定是否会在今年举办暴雪嘉年华。从那时以来，许多事情发生了变化......许多事情也并未改变。在此期间，我们多次讨论了如何根据我们希望采取的健康安全措施来举办嘉年华盛会。我们也探讨了多种不同的举办方式，以及如果未来数月中美国全国与各地的卫生规范发生变动，是否会导致举办方式变得过于复杂。最终，在权衡了各种可选方案后，我们只能做出艰难的决定，今年将不会举办暴雪嘉年华。

我们对这一决定深感遗憾，玩家们也一定抱有同感。我非常热爱暴雪嘉年华，暴雪的每一个人都怀有同样的情感。我们将会十分想念曾在秋季与你们开展现场互动、“补充极客能量”的美好时光。

但我们一定会再度聚首！

我们也一直在探讨如何通过线上方式传播暴雪嘉年华的精神、与玩家们积极互动，以减少健康安全条例中大规模人员聚集相关规定的影响。我们希望能尽快付诸行动，但由于这是一个全新的领域，也牵涉到许多不同的因素，因此很可能需要等到明年年初才能有成果。每年的暴雪嘉年华也是暴雪旗下各款游戏顶级电竞赛事的一个大舞台，所以我们目前正在考虑各种的替代方案，来继续支这些本应在嘉年华期间举行的高水平赛事。

我们会在制定计划的同时与你们分享更多信息-—但与此同时，希望大家能深入探索暗影界、在酒馆中欢闹、护送运载目标（推车！），漫步于暴雪宇宙的每一个角落。

请大家注意安全，多多保重。

Saralyn Smith

暴雪嘉年华执行制作人

旋风斩流野蛮人