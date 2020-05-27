外媒：字节跳动成全球最具价值初创企业，去年净利超30亿美元

北京时间5月27日午间消息，据外媒报道，TikTok（抖音短视频国际版）母公司字节跳动（ByteDance）去年营收超过170亿美元，净利润超过30亿美元。数据显示，字节跳动已经成为全球最具价值的初创企业，且正在以迅猛的速度不断增长。

字节跳动去年170亿美元的营收，是2018年总营收（约74亿美元）的两倍多。

目前，字节跳动旗下的一系列应用程序每月会吸引约15亿的活跃用户，其中包括TikTok短视频平台、抖音和新闻服务应用今日头条。本月，字节跳动还挖来了华特迪士尼公司（Walt Disney）的流媒体大佬凯文·梅尔（Kevin Mayer），出任TikTok的首席执行官。

据彭博社此前报道，以张一鸣为首的字节跳动正在成为美国网络巨头Facebook和Alphabet 的有力竞争对手。Facebook旗下Instagram在2019年带来了约200亿美元的广告收入。谷歌视频部门则宣称YouTube去年的广告销售额为151亿美元。

字节跳动的代表没有回复记者的置评请求。

字节跳动正在加强其在电子商务和游戏等新兴领域的业务。今年，字节跳动掀起了一波招聘潮，预计到2020年将新增4万个工作岗位。字节跳动希望能够在员工数量上，与电子商务巨头阿里巴巴集团（Alibaba Group Holding）持平。而目前的大背景是，全球的各大科技公司都在裁员。

知情人士表示，字节跳动去年就首次公开发行（IPO）进行了非常初步的讨论。但鉴于字节跳动的财务表现，这家企业并不急于上市。知情人士还透露，字节跳动目前手头有超过60亿美元的现金。

研究机构CB Insights表示，由软银集团（SoftBank Group）、通用大西洋（General Atlantic）和红杉资本（Sequoia)）持的字节跳动已经成为世界上最有价值的初创公司。据彭博新闻社此前报道，最近一些私募交易对这家中国公司在二级市场的估值在1050亿美元到1100亿美元之间。一位知情人士则表示，字节跳动的交易规模也高达1400亿美元，成为有史以来估值最高的私人公司之一。