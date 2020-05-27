《英雄联盟》转区系统即将升级，不会冻结原大区帐号

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IT之家5月27日消息 根据《英雄联盟》官方的消息，10.5版本更新后，《英雄联盟》官方对游戏账号体系进行了升级，受此影响，暂时关闭了转区服务进行维护。《英雄联盟》计划将于7月重新开放转区系统。
IT之家了解到，《英雄联盟》新版转区系统完成后，将不会冻结原大区的帐号，召唤师依然可以在原大区与好友们一同游戏，只是可转移资产将被转移至目标大区。在新版用户转区协议下，此前已使用过转区系统的召唤师，在新版转区系统上线后，可申请解除原大区角色因转区导致的冻结状态。
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