小米MIUI 12内测新功能：区域截屏支持自由形状

IT之家5月27日消息 小米MIUI 12 20.5.25内测开发版新增了一个区域截屏功能，可通过三指长按触发该功能。

IT之家了解到，激活区域截屏功能后，右上角会弹出截图工具栏，分为自由形状、矩形和圆形三种选择。截屏之后，还可以根据自己喜好调整区域的大小。

以进入设置→更多设置→按键快捷方式→功能快捷键，找到区域截屏，激活方式除了三指长按之外，还可以选择长按Home键、长按菜单键等方式来激活。