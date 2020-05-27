【IT之家评测室】按键方便，超频友好：七彩虹Z490 Vulkan X主板评测

如今，英特尔十代酷睿桌面产品已经正式面向市场推出，随着LGA 1200针脚的升级，主板厂商也面向市场推出了全新的Z490芯片组主板，七彩虹旗下的iGame品牌也更新了旗下Vulcan系列产品，推出了全新的七彩虹iGame Z490 Vulcan X主板。



全新的iGame Z490 Vulcan X主板有着新的外观设计和更加人性化的BIOS体验，同时针对十代酷睿桌面处理器巨大的功耗输出带来更好的散热体验。IT之家已经拿到iGame Z490 Vulkan X主板，一起来看看这款主板的使用体验如何。

外观

iGame Z490 Vulcan X主板采用了大面积的Silver Shark2.0散热装甲设计，供电上采用12+2相I.P.P至纯数字供电。

由于全新的十代酷睿桌面处理器对主板的供电要求越来越高，再加上超频可能会带来的巨大功耗，iGame Z490 Vulcan X主板CPU供电采用了8+4 Pin设计，以保证使用过程中足够的供电需求。

在CPU插槽旁边的IO接口上，iGame Z490 Vulcan X主板的Silver Shark2.0散热装甲尤为明显，两片散热装甲配合一根iGame真空导热铜管，可以大幅提升导热效率，有效降低CPU供电而产生的热量损耗。

iGame Z490 Vulcan X主板支持双通道DDR4内存，同时支持XMP技术，内存最高可以超频到4000MHz。

相比于其他主板产品，iGame Vulcan系列一直都有板载开关机键和重启键，另外还有专门显示主板状态的Debug数码显示屏，这就很方便装机时对设备进行整体的验证。

PCIe和M.2接口区域，iGame Z490 Vulcan X这里有2个PCIe x16插槽，1个PCIe x4插槽，3个PCIe x1插槽，其中PCIe x16和PCIe x4插槽均有合金装甲保护，这给PCIe接口带来了更好的强度保证。

iGame Z490 Vulcan X主板搭载了2个M.2插槽，CPU插槽下方M.2插槽规格为22110，而靠近主板底部的M.2插槽规格为2280，2个接口均支持英特尔傲腾内存。M.2插槽区域被一体压铸成型的金属散热装甲覆盖，进一步提高对M.2插槽的保护，同时也带来更好的散热效果。在散热装甲下方，iGame Z490 Vulcan X还拥有三大按键方便用户快速超频、进BIOS和更新BIOS，三颗按键对于经常装机的人员来讲非常有友好。

在主板的左下角是七彩虹GamerVoice3.0音频系统，核心采用的是瑞昱ALC 1220芯片，配合金灿灿的尼吉康Hi-Fi音频电容，可以带来不错的音频体验。

其他内置接口上，除了传统的USB插槽，iGame Z490 Vulcan X还提供了6个水平放置的SATA 3接口，这对于平时的布线来讲非常友好。除了常用接口，内部还有足够的RGB灯光插槽和风扇插槽，方便我们日常的硬件升级。

在IO接口上，iGame Z490 Vulcan X接口还是分厂齐全的，包含2个USB 2.0接口，2个USB 3.2 Gen 1接口，3个USB 3.2 Gen 2接口以及一个USB Type-C形态的USB 3.2 Gen 2接口。显示输出方面则有1个DP接口和1个HDMI 2.0接口。音频方面则有1个SPDIF光纤接口和1组音频输入输出接口。网络方面，iGame Z490 Vulcan X主板搭载最新的英特尔I225V 2.5G电竞网卡以及英特尔X201 Wi-Fi 6 无线网卡，在背部的IO面板上也很清楚的展现出来。

还有一点值得提的是，这次iGame Z490 Vulcan X主板还附赠1套螺丝刀套件和1个装有驱动程序的USB 3.0 U盘，U盘容量为32GB。单单这两个小赠品就是诚意满满。

其他配件还包括6个直角口SATA线和2个风扇延长线，还有2个条线转接器以及2根天线，另外还有iGame家族信仰贴纸。从配件来看，iGame Z490 Vulcan X主板真的带给我们很多丰富的实用配件，当然主体硬核科幻的外观也受到不少玩家青睐，它的BIOS操作体验如何？我们接着来看。

BIOS体验

iGame Z490 Vulcan X主板BIOS延续了iGame品牌经典的红黑配色，整体分辨率还是非常高的，这一点确实很让人惊喜。在简单模式下，iGame Z490 Vulcan X主板展示了设备的诸多信息，包括设备温度、电压情况，内存插槽使用情况，风扇转速情况，硬件默认超频选项等。相比于其他主板设备，iGame Z490 Vulcan X主板在BIOS下截图允许exFAT这类大容量U盘截图，而市面上一部分主板只支持FAT32格式U盘截图。

进入BIOS的高级模式后，顶部就出现了常用的功能选项卡，其中超频OC选项卡、高级模式选项卡和BIOS功能选项卡应该是不少极客玩家常常接触的。

超频选项卡包含CPU超频和内存超频，CPU超频和内存超频基本上与其他常见BIOS超频工具操作相同。CPU设置中可以调节功耗墙，相关电压选项也很容易调整，这就让爱折腾的极客用户有了更好的施展空间。

高级模式中，可调节的项目很多，包括系统常规的杂项、芯片组设置、硬件安全设置、密码设置，还有和我们关系最为密切的启动设置。核显也可以根据需要设置共享显存。在高级模式下我们日常需要的各类设置都能很清晰的完成。

BIOS功能选项卡就是BIOS升级，这里就不在过多赘述。通过对BIOS的简单体验我们看到，七彩虹在BIOS整体风格的设计和功能分配上可以说非常不错的，配合主板上实体超频按钮、开关机按钮、信息显示屏幕，这让装机变成一件非常享受的事情。接下来，我们通过实际测试看看iGame Z490 Vulcan X主板表现如何。

性能表现

IT之家此次测试七彩虹iGame Z490 Vulcan X主板使用的如下硬件配置：

作为英特尔最新一代十代酷睿产品，i7-10700K默频为3.8GHz，睿频可达5.3GHz。超频情况下，全核5.0GHz也是完全没有压力，125W的TDP很容易就突破。

在默频下，这颗i7-10700K的Cinebench R15单核得分为215cb，多核得分为2039cb；Cinebench R20单核得分为513pts，多核得分为4529pts。

同为Vulcan家族的iGame GeForce RTX 2080Ti Vulcan X OC显卡在iGame Z490 Vulcan X主板上的3DMark跑分如下：

Time Spy：13082

Time Spy Extreme：6546

Fire Strike：25161

Fire Strike Extreme：15334

Fire Strike Ultra：8376

Port Royal：9150

再来看看渲染表现，通过VRay Benchmark测试，i7-10700K得分为13153 ksamples，RTX 2080Ti得分346 mpaths。

接下来，我们通过CPU、GPU双烤来看看iGame Z490 Vulcan X主板稳定性如何。我们通过AIDA64的FPU跑分对CPU进行稳定性测试，通过Furmark甜甜圈测试对GPU进行测试。在接近一小时的测试中，CPU和GPU表现稳定，CPU峰值功耗达到190W，GPU峰值功耗在300W上下。测试过程中没有出现蓝屏或者过热保护而断电的情况。

作为一款专注主流玩家的主板产品，iGame Z490 Vulcan X在游戏中稳定性表现如何？我们通过几款常见的3A大作进行基准测试，测试均在4K场景下进行。选取的游戏包括《孤岛惊魂：新曙光》、《刺客信条：奥德赛》、《荒野大镖客：救赎》、《古墓丽影：暗影》、《侠盗猎车手V》。在游戏默认的最高画质或手动调整的最高画质下，几款游戏平均帧率如下：

《孤岛惊魂：新曙光》：89 FPS

《刺客信条：奥德赛》：55 FPS

《荒野大镖客：救赎》：26 FPS

《古墓丽影：暗影》：69 FPS

《侠盗猎车手V》：80-158 FPS

几轮游戏测试下来，七彩虹iGame Z490 Vulcan X主板表现非常稳定，没有出现蓝屏状况，这一点还是非常不错的。

总结

七彩虹iGame Z490 Vulcan X主板在实际体验中表现非常稳定，友好的BIOS界面和方便的板载按钮，这让爱折腾的极客调教设备极限性能变得更加方便。

当然，稳定的性能下，我们也看到Vulcan品牌产品满满的诚意，赠送一整套螺丝刀和驱动U盘，这些都为用户带来了更好的使用体验。

虽然些附带的小物件加起来不过百八十块的，但确实心意满满。当然，作为一款新主板设备，iGame Z490 Vulcan X主板定价为1899元，在众多的Z490主板中价格可以算是很有诚意的。

如果对产品质量和价格都很关注的极客玩家，七彩虹iGame Z490 Vulcan X绝对是折腾十代酷睿的很好选择。