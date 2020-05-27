【IT之家开箱】技嘉Aorus Pro B460M主板图赏

IT之家5月27日消息 不久前，技嘉推出了Z490系列主板，支持英特尔十代酷睿，另外供电和散热也全面升级。现在，技嘉又推出了B460M主板，MATX的板型更加小巧，同时价格也将更加实惠。IT之家现已率先拿到了一款技嘉Aorus Pro B460M主板，一起来看一下吧。

IT之家了解到，技嘉Aorus Pro B460M主板搭载了英特尔B460芯片组，CPU接口为LGA 1200，支持英特尔十代酷睿系列CPU。

如上图所示，英特尔的B460主板更换了接口，LGA 1200目前只支持十代酷睿处理器，不过大部分的散热器还可以兼容。

CPU供电方面，技嘉Aorus Pro B460M主板采用了4+2相的设计，8pin 供电接口，散热模块也更大，有利于快速将VRM的热量导出。

内存方面，技嘉Aorus Pro B460M主板搭载了四条DDR4内存插槽，支持双通道DDR4内存，内存速度支持最高支持DDR4 2933。

技嘉Aorus Pro B460M主板采用了两个M.2接口，可轻松实现4TB的高速 NVMe SSD容量，上方的M.2 插槽还附带了散热装甲，让高速SSD保持低温运行。

接口方面，技嘉Aorus Pro B460M主板保留了DVI接口，同时还有DP和HDMI视频输出接口。数据传输方面，Aorus Pro B460M搭载了四个USB 3.2接口，其中一个为Type-C接口，更加方便连接手机和相机产品进行素材的快速导入。

技嘉Aorus Pro B460M现已上市，售价898元，相比Z490系列实惠很多，配合i5-10400F这样的6核处理器不仅性能强大，而且性价比也会很高，感兴趣的小伙伴可以关注一下。