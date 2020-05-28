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微软正式发布Win10 2020年5月更新，官网已可下载

2020/5/28 2:30:47来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月28日消息 微软今天宣布为Windows 10用户发布Windows 10 2020年5月更新（Windows 10版本2004）。这是Windows 10的最新 “重大”更新，其主要新功能包括Windows子系统Linux 2和Cortana改进。

Windows 10 2020年5月更新最大的变化是，它包含了Windows Subsystem for Linux 2(WSL 2)，并定制了Linux内核。Windows 10中的这种Linux集成将大大提升微软Linux子系统在Windows中的性能。微软还承诺将通过Windows Update来更新这个内核，而且这个内核将是开放源代码的，因此开发者可以创建自己的WSL内核并贡献修改。

下面是如何下载升级Windows 10 5月2020更新的方法：

打开Windows更新设置（设置 > 更新和安全 > Windows更新），选择“检查更新”，一旦更新出现，就可以选择下载并安装。

如果没有出现更新，则需要等待最多几周，微软将向所有的Windows 10用户陆续推送更新。

另外，用户也可以选择手动进行安装，但IT之家建议最好还是等待微软官方的推送。如果你想要手动安装的话，可以使用两种方式：1、使用Update Assistant；2、使用Media Creation Tool。两者可在微软官网下载，根据提示下载更新即可。

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关键词：Windows 10

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