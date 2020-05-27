微软 Win10 版本 2004 支持文档页面正式上线

IT之家5月27日消息 Windows 10版本2004（2020年5月更新）将于本周晚些时候面世，大部分个人和公司目前尚未使用它。此更新将是今年的第一个主要大版本，将引入一些改进和新功能，包括云重置，新的Cortana App等。

微软一直在为Windows 10版本2004的发布做准备。今年4月，微软将Windows 10版本2004更新移至Release Preview发布预览通道，并且还发布了支持该功能更新的Intel GPU显卡驱动程序。

在泄露的时间表中，微软还确认Windows 10版本2004将在5月27日或5月28日发布。

现在，Windows 10版本2004即将公开发布，微软现在已经在官方网站上发布了支持文档（信息页）。

IT之家发现，标题为“ Windows 10版本2004和Windows Server版本2004”的页面当前为空，但在另一页面中，微软表示2020年5月更新没有任何活动的已知问题。

Windows 10版本2004的其他支持文件也为空，目前没有可用的实际信息。

微软很可能会在晚些时候以包括已知问题在内的实际信息来更新这些页面。微软在一篇博文中曾表示，该公司已知晓Windows 10版本2004中的至少一个问题，其中DISM工具错误地报告了状态。

Windows 10版本2004将缓慢推出，除非你在PC上手动强制执行。

你可以从“设置”>“更新和安全性”>“ Windows Update”手动安装功能更新。在Windows Update页面中，你需要点击“检查更新”，然后点击“立即下载并安装”。

但是，该选项可能不会向所有人显示，因为Windows 10版本2004将分阶段推出。也就是说，如果你确实需要功能更新，则始终可以使用Media Creation Tool或微软升级助手获得它。