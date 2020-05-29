收智商税：近3000元的“5G生物防护盾”实为128MB U盘

IT之家5月29日消息 据The Verge报道，最近一款名为“5G生物防护盾”的设备在英国上市，价格在280英镑-330英镑之间（2450元人民币-2894元人民币）。这款产品声称使用了“量子全息催化技术”来保护用户免受5G的侵害。

尴尬的是这款采用“吓人技术”的“5G生物防护盾”其实就是一个普通的6美元U盘，只有128MB的存储空间。不过这并没有阻止阴谋家大肆推广它。

英国广播公司新闻报道说“5G生物防护盾”已由格拉斯顿伯里镇议会5G咨询委员会成员推荐。后者也是一年一度的格拉斯顿伯里音乐节（Glastonbury Festival）的东道主，该镇呼吁对5G进行安全审查。

格拉斯顿伯里（Glastonbury）5G咨询委员会成员托尼·霍尔（Tony Hall）在最新的一份报告中推荐了“5G生物防护盾”。他声称这款产品是有用的，同时他还在一份报告中阐述了“5G对人们/动物的危害”：“当5G开启时，成群的鸟从空中坠落而死，并且会导致人们流鼻血，自杀率上升。” 同一份报告中还引用了一些将新型冠状病毒和5G传播联系起来的谬论。

IT之家了解到，目前尚没有科学证据表明5G对鸟群有害、增加人们自杀几率、致其流鼻血乃至于与冠状病毒有关。值得注意的是一家安全公司订购了这款“5G生物防护盾”以调查其“量子全息催化剂技术”。将设备拆开后，研究人员只发现了一个128MB的U盘。

调查人员发现相关网站仍在售卖“5G生物防护盾”，随后与其建立起了沟通。后者似乎仍对自家“5G生物防护盾”的作用“深信不疑”：“我们拥有大量的技术信息，并有大量的备份历史研究”，网站相关人员甚至认为针对产品的调查不够深入，产品研发的开支和生产成本，包括知识产权等都没有被计算在内。

最后提醒：请不要把钱浪费在一款名为“5G生物防护盾”的垃圾上，记住：无线电波只能传播计算机病毒，不能传播人类病毒。