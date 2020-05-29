雅致设计驱动体验创新：vivo X50系列微云台外还有这些亮点

IT之家5月29日消息 5月28日，vivo在广东东莞的vivo全球总部举办了X50系列设计沟通会，本次活动上，vivo设计师现场展示了X50系列真机外观及设计手稿图，并且围绕X50系列的雅致CMF（颜色、材质、工艺）设计、“双色云阶”镜头组和媒体进行了深度交流，同时解读了X50系列“雅致”为核心的设计理念。

vivo X50 Pro▲

vivo团队认为，当手机成为人身体的延伸时，手机就成为了人们彰显个性和生活态度的时尚单品、实现自我表达的载体。vivo一直都在通过设计创造出令人心动的手机产品，以更极致的设计满足用户想象。X50系列将主打专业影像及雅致设计，致力于为消费者带来更专业影像功能和令人心动的外观体验的同时，向消费者传递质感生活和人文时尚风格。

在沟通会上，vivo团队曾多次提到过雅致设计，vivo认为，雅致是优雅和精致，给人非常安静、平和、有秩序的美，vivo X50系列借助该设计来体现vivo产品的人文关怀，和消费者产生情感上的共鸣。

vivo X50系列设计师 任安▲

“现代主义设计” 运用，首创双色云阶设计

作为vivo影像探索旗舰，X50系列最引人注意的地方就是其搭载的“微云台”主摄，但是也正因为“微云台”主摄的加入，为设计带来了较大的难点，“微云台”主摄超过2mm的较高凸包对于视觉美观、持握手感、手机平放姿态都有着较大的破坏。vivo的设计团队经过反复设计打磨，并将“现代主义设计” 风格运用在X50系列设计之中，最终诞生出了创造性的阶梯式摄像头设计。

阶梯式设计更有层次感和秩序感，第一阶为承载主摄、人像和广角的高阶梯，第二阶为承载潜望的中阶梯，并且在颜色运用方面，第一阶为黑色，第二阶梯采用了与电池盖（第三阶梯）CMF相呼应主题色，“双色云阶设计”完成影像和设计两个独立部分的舒适过渡，并且也成为了vivo独有的设计标签。

雅致CMF设计带来舒适感官体验

在沟通会上，vivo X50系列设计师任安表示“一直以来，vivo都相信设计是一种可以去感动消费者的感性体验，是做出令人心动产品的最优方案，而色彩是设计语言最直观生动的表达”。

X50系列拥有“液氧”、“引力”、“黑镜”和“浅醺”四款配色，同时大范围使用了AG磨砂工艺，能给消费者带来更加温暖的触感。

vivo X50▲

为了缩小机身厚度，X50 Pro采用了3D柔性曲面屏以及COP封装技术，相较于传统硬屏，在体积上更加轻薄，重量更轻，黑边更窄，整机厚度最薄仅有8.04mm。

在多代的X系列手机中，X系列手机都围绕着“轻薄”进行设计，比如当年的vivo X1以6.55mm的超薄机身厚度打破了当时的记录、X3的厚度只有5.75mm，2014年底发布的X5 Max更是达到了4.75mm，是业界最薄的4G智能手机。vivo X50系列继续沿用了轻薄设计，其中X50将机身厚度缩减至7.49mm，机身重量仅为172g，是目前行业最轻薄的5G手机，甚至部分4G手机还要轻薄，进一步的为用户带来轻薄无负担的使用体验。

vivo X50▲

值得一提的是，在细节设计上，vivo X50系列还有一个非常Nice的点——X50机身顶部的项圈设计，和传统手机不同的是，X50系列手机的顶部位置有一个玻璃贴片，印有5G和professional photography。vivo内部将其称之为“Choker”，这种设计来源于潮流文化的灵感。

在沟通会的采访环节，设计师余锋向IT之家等媒体表示，vivo希望做设计的时候角度上的东西有些内容，“Choker”可以标签出我们自己的X50系列的产品，同时，这种设计还可以让顶部的视觉看起来纤薄一点，从视觉上缩减了顶部的单调感和厚度。

今年2月份，vivo内部进行了一项组织架构调整，将原“产品领域”更名为“产品设计领域”，此次更名虽然仅增加了两个字“设计”，但这背后，意味着vivo更加注重设计驱动力。即将发布的vivo X50系列手机，可以认为是设计驱动战略的首款落地产品，X系列一直都是vivo手机的颜值担当，即将发布的X50系列手机，更是对“雅致”设计进行了进一步的延续和探索，承载了vivo“设计驱动”的更多希望。

6月1日，vivo X50系列手机将正式发布，在外观设计之外，X50系列还有哪些亮点，发布会将一一揭晓，本次发布会IT之家全程直播，敬请期待。