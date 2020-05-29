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vivo X50系列发布会邀请函抵达IT之家：内含微云台摄像头模组

2020/5/29 18:25:21来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月29日消息 vivo X50系列旗舰级影像手机将于6月1日正式发布，该发布会的邀请函已经抵达IT之家，一起来了解下。

此次vivo X50系列的最大亮点是影像，邀请函也很好的体现了这一点，除了用一些明信片介绍该机的一些拍照能力之外，还直接附带了一个微云台摄像头模组，而这也是该机最大的卖点之一。

此前vivo举行了微云台媒体沟通会，根据vivo的说法，在微云台防抖的加持下，主镜头有着更大的转动角度，防抖面积比传统OIS光学防抖手机大3.2倍，微云台防抖角度达到正负3°，是传统OIS光学防抖的300%，提供了更好的防抖稳定性。基于微云台的特性，X50 Pro的整体感光能力也得到相应提升，主摄感光性能相比X30 Pro提升了39%，部分手持场景感光性能相比X30 Pro提升高达220%。

IT之家了解到，vivo X50系列拥有“液氧”、“引力”、“黑镜”和“浅醺”四款配色，同时大范围使用了AG磨砂工艺，采用了3D柔性曲面屏以及COP封装技术，相较于传统硬屏，在体积上更加轻薄，重量更轻，黑边更窄，整机厚度最薄仅有8.04mm。

6月1日，vivo X50系列手机将正式发布，届时IT之家全程直播，敬请期待。

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关键词：vivo X50

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