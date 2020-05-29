官宣！《王者荣耀》新英雄蒙恬即将正式上线：「一个人顶一个团」

IT之家5月29日消息 今日上午，《王者荣耀》官方宣布，新英雄蒙恬即将上线正式服。

IT之家了解到，《王者荣耀》官方还公布了蒙恬的背景故事。

背景故事

旧玄雍物产匮乏，内外战乱不断，百姓生活十分艰苦，出生于名将世家的蒙恬梦想有朝一日能重振国家，使百姓免于苦难。

后来血族之灾爆发，蒙恬为了保护百姓，毅然领兵奔赴前线，只是在旧有体制下，松散无序的军队根本无力抵挡，玄雍节节败退，濒临亡国。

幸好此时嬴政从稷下求学归来，新君主登基，新的律法和体制推行，蒙恬得以开始推行规则和秩序。

他设计了最简单易用的【矛与盾】，让每个普通人随时拿上就能走上战场。他制定了严格有效的军规，增进将士们的互相配合，创造了一套【军阵阵法】，尤其擅长打【防守反击】

战场生死一线之际，蒙恬第一次完整发挥出军阵的力量，他利用军阵彻底击败了血族，救玄雍于亡国边缘。

体验服技能演示

设计思路

【人物小传】蒙恬乃玄雍大将，出生名将世家，生来对民众苦难的同情使他立志要重振玄雍。只是旧玄雍体制混乱，蒙恬的志向无法实现，直到血族之灾爆发，新君主登基，蒙恬才得以推行规则和秩序，认为只有规则和秩序，才能保护国民，进而领悟了军阵的力量。

【军阵设计】蒙将军有着的独特军阵设计。作为玄雍大将指挥能力一流，他是玄雍防线，擅长兵法阵法，指挥军阵守卫玄雍。玩法设计了独特的召唤物技能，召唤玄雍将士组成军阵对战。

【服饰设计】作为玄雍军队中规则和秩序的象征，蒙恬和白起一样身着红黑配色的玄雍军队制服。暗金色的兽纹护甲、层层堆叠厚重的板甲以及排列工整细密的鳞甲，体现了他严谨守序一丝不苟的作风。

【武器配饰】玄雍军队的主要图形语言是三角形，象征尖锐的利刃。作为军队的大将，蒙恬的形象从整体外轮廓、武器造型到内部的花纹结构，都是类三角形的形状，强化了玄雍军队的特征。

【士兵设计】蒙恬军纪严明，作为召唤出来的玄雍军阵士兵都戴着玄铁面具，在战场上抛弃了个人情感，严格地执行军令。设计时参考了秦兵马俑的造型，排列整齐的兵俑，一动不动却仿佛有千钧之势。