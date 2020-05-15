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《王者荣耀》未成年人防沉迷新规：每日22时至次日8时禁玩，游戏时长限制

2020/5/15 16:59:51来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月15日消息 《王者荣耀》官网今日发布了《未成年人防沉迷新规接入公告》，宣布从今日起，未成年用户每日22时至次日8时禁玩，法定节假日每日限玩3小时，其他时间每日限玩1.5小时，此外对未成年用户游戏消费也进行了限制。

IT之家获悉，腾讯今天对外公布了三项关于未成年人保护工作的最新进展：5月底前，腾讯旗下共计80款游戏将落实防沉迷新规接入工作；探索“人脸识别”技术应用进一步深化；腾讯成长守护平台用户突破3000万。

公告原文：

亲爱的召唤师：

我们会在2020年5月15日开始，陆续接入未成年人防沉迷新规，主要规则如下：

1、游戏时长限制，未成年用户每日22时至次日8时禁玩，法定节假日每日限玩3小时，其他时间每日限玩1.5小时；

2、游戏消费限制，未满8周岁的用户无法进行游戏充值；8周岁（含）以上未满16周岁的用户，单次充值上限50元人民币，每月充值上限200元人民币；16周岁（含）以上未成年用户，单次充值上限100元人民币，每月充值上限400元人民币；

3、游客模式限制，在iOS游客体验模式下，同一台硬件设备15天内累计游戏时长不超过1小时，且无法进行充值；

具体规则请见国家新闻出版署《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》：点击查看

健康系统新规则全量覆盖后，所有用户每日时长刷新时间改为每日0点，通过健康系统强制的时段、时长和消费管理，我们希望可以帮助孩子建立健康的游戏习惯，同时也尽量避免因为孩子的游戏行为可能导致的家庭矛盾。

感谢您的支持与理解。

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关键词：王者荣耀

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