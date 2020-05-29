苹果首次开售iPhone XR官翻机：499美元起

IT之家5月29日消息 苹果公司今天开始在美国首次销售经过认证的官方翻新iPhone XR机型，官翻 iPhone XR 机型的售价与目前全新机型的定价相比约有 16% 的折扣，也就是要便宜 100-120 美元。

除了提供与目前新 iPhone XR 机型相同的 64GB 和 128GB 容量外，官翻机还提供 256GB 存储空间的版本，不过目前仅有黑色版本。iPhone XR 在 2018 年发布时，最初提供了这三种容量的机型，但在 2019 年 9 月，iPhone XR 256GB 机型就停产了。

64GB：499美元（约3568元），低于目前599美元的售价和749美元的首发价

128GB：539美元（约3854元），低于目前649美元的售价和799美元的首发价

256GB：629美元（约4497元），低于之前的749美元清仓价和899美元首发价

目前所有翻新的 iPhone XR 机型都是运营商解锁的，没有 SIM 卡，所以可以选择任何运营商激活。

苹果表示，所有翻新后的iPhone机型都会经过彻底的检查、测试、清洗，并重新包装，同时带有全新的白色包装盒和所有的说明书及配件。苹果还为其安装了新的电池，并更换了外壳，使其在外观上和全新iPhone几乎没有区别。

IT之家了解到，所有翻新后的iPhone机型都有苹果标准的一年保修期，自设备交付之日起生效，保修期可通过AppleCare+延长。