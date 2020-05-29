内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPhone之家>iPhone新闻

苹果首次开售iPhone XR官翻机：499美元起

2020/5/29 14:57:29来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月29日消息 苹果公司今天开始在美国首次销售经过认证的官方翻新iPhone XR机型，官翻 iPhone XR 机型的售价与目前全新机型的定价相比约有 16% 的折扣，也就是要便宜 100-120 美元。

除了提供与目前新 iPhone XR 机型相同的 64GB 和 128GB 容量外，官翻机还提供 256GB 存储空间的版本，不过目前仅有黑色版本。iPhone XR 在 2018 年发布时，最初提供了这三种容量的机型，但在 2019 年 9 月，iPhone XR 256GB 机型就停产了。

  • 64GB：499美元（约3568元），低于目前599美元的售价和749美元的首发价

  • 128GB：539美元（约3854元），低于目前649美元的售价和799美元的首发价

  • 256GB：629美元（约4497元），低于之前的749美元清仓价和899美元首发价

目前所有翻新的 iPhone XR 机型都是运营商解锁的，没有 SIM 卡，所以可以选择任何运营商激活。

苹果表示，所有翻新后的iPhone机型都会经过彻底的检查、测试、清洗，并重新包装，同时带有全新的白色包装盒和所有的说明书及配件。苹果还为其安装了新的电池，并更换了外壳，使其在外观上和全新iPhone几乎没有区别。

IT之家了解到，所有翻新后的iPhone机型都有苹果标准的一年保修期，自设备交付之日起生效，保修期可通过AppleCare+延长。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iPhone XR

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    