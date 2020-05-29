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618全程价保，预定魅族 17 系列赠价值169 元耳放

2020/5/29 15:50:41来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月29日消息 魅族17系列618预定活动已经在魅族商城、魅族天猫、京东、苏宁易购等全渠道进行中。现在预定魅族17系列，加赠价值169元的解码耳放，此外，618全程价保，可安心购机。

魅族17系列是魅族今年主打的5G旗舰手机，魅族17采用了一块6.6 英寸90Hz三星定制Super AMOLED显示屏，分辨率为2340*1080，支持 0.15s Super mTouch 屏下指纹解锁系统。右上角有一个 2.99 mm 孔径的微孔。采用高通骁龙 865+8G + 128G/256G UFS 3.1 高速闪存方案，内置4500mAh电池，支持30W Super mCharge快充；采用6400万全场景四摄方案+2000万像素前置摄像头，支持超级夜间模式 3.0、屏幕补光；支持mSmart 5G 快省稳技术、智能全功能 NFC、360° 智能环绕天线、搭载基于 Android 10 的 Flyme 8.1 稳定版。

魅族17 Pro标配 LPDDR5内存，支持 27W 无线超充，无线反充。全系采用陶瓷机身设计，乌金、定白，以及与晓芳窑联合设计的天青可选；采用 6400W 全场景 AR 专业影像系统，全球首发三星的 S5K33D 深感探测器，人像虚化支持照片、视频，还独享3D 相机、3D 壁纸、AR 尺子、AR 夜视仪等功能。

魅族17系列在唯一白面板、120Hz屏幕、4500 mAh 超大电池等亮点加持下，加上今年 5G 旗舰机的顶级配置，3699的价位也是很能打，感兴趣的IT之家小伙伴可以关注一下。

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关键词：魅族17

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