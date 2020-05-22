魅族Flyme 8.1 One Mind 4.0 功能解析

IT之家5月22日消息 魅族此前正式发布了魅族17系列手机，其搭载了全新的Flyme 8.1系统。今日魅族Flyme官方也科普了一下Flyme 8.1中的One Mind 4.0功能。

智能切换 5G



One Mind 4.0支持智能用网分析。可在应用下载、缓存视频等场景下自动调配 5G 驻网，保证网络连接的稳定和速率，不需要 5G 时自动回落到 4G，避免徒增功耗。

在用户日常使用电量消耗测试中，其功耗降低高达 64%。也就是说满电状态下具备智能切换 5G 策略的手机可多用 4 小时 25 分钟，解决了 5G 高耗电的问题。同时在 mSmart 5G 加持下，4G 和 5G 双连接的组网模式几乎实现了切换零延迟，不影响 5G 体验。

切断唤醒 4.0

Flyme 自研交叉唤醒机器人，不间断监测应用的各类非能动行为并标记唤醒规则，通过云端实时下放拦截策略，为系统运行保持纯净空间，保护隐私安全。



切断唤醒 4.0 的提升具备预见性，能够对当下的恶意唤醒起作用，下载新应用后也会第一时间做出判断并动态调整，可成功阻挡 99.9% 的流氓行为。

唤醒对齐 4.0

唤醒对齐是对正常唤醒做出的优化策略。将各个应用唤醒系统的多次需求对齐到固定的时间间隔，包括基站的网络对齐，从而避免频繁唤醒系统带来的额外开销，节省功耗。本次更新增加了应用无谓唤醒的识别和过滤，有效优化唤醒次数 63%，减少待机耗电，延长使用时间。

资源托管 4.0

系统通过判断应用运行状态，在应用切换至后台时返回白条记录。实际上系统已收回传感器资源或降低采样频率，白条记录则是保证传感器被托管后的应用兼容性。

资源托管 4.0 智能学习和预判用户行为，当应用切换至前台时瞬间恢复正常响应速度，有效节省功耗 50% 以上，兼顾省电和性能两大需求。

IT之家了解到，Flyme 8.1 和 Flyme 8 体验版 5 月 19 日更新的版本已提供One Mind 4.0特性。

