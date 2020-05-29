场景体验：如何用 Microsoft 365 更高效地完成毕业论文

微软已经在今年4月份正式上线了全新的Microsoft 365 家庭版和个人版订阅服务，作为 Office 365的升级版本，Microsoft 365新增了许多基于AI和云的工具，帮助用户提高工作效率。通过不断地升级，Microsoft 365可以提供更多免费和高级体验。

Microsoft 365一如既往地增强了云端技术地应用和体验，即使是1人使用，也支持多台设备和跨设备体验。在功能上更加完善，比如自动保存、共享协作、高级模板和主题等。通过Microsoft 365的这次升级，还带来了不少AI的新智能体验，为我们的日常生活和工作带来帮助。

Microsoft 365都有哪些新的特色和功能呢？我们可以通过一些场景化的体验来体现。

疫情当前，但毕业生们依旧需要进行论文撰写和答辩。这时候，远程协作和网络办公将发挥重要作用。通过使用Microsoft 365完成论文并进行答辩，能够帮助毕业生们在这一阶段事半功倍。另外选择Microsoft 365还有更重要一点就是，文件资料的安全性，在撰写过程中支持自动保存到OneDrive或者本地存储中，保证你的成果不会被丢失、破坏。

论文的格式和要求一般会比较严格，如果你没有很好的经验，可以参考下Microsoft 365中Word提供的高级模板，比如我们可以使用包含封面和目录的论文模板来进行演练。

在这份模板中，Word已经为我们设置好了最重要的格式模型，你可以作为参考，将其中的内容替换为论文的内容，比如大标题、副标题、内容目录、强调标题等，这就具备了论文的基本规范。在具体的实践中，用户可以自由的添加替换内容，或者扩展内容格式等。

在英文资料的查阅方面，Word也有一些更快捷和快速的方法，比如右键菜单中添加的智能查找，可以快速提供Bing搜索的网络内容，还有翻译工具的集成。

值得IT之家网友注意地是，随着Microsoft 365的升级，微软还为Office带来了全新的微软编辑器（Microsoft Editor），这项服务目前已经支持超过 20 种语言，并且能够在 Word 和 Outlook.com 中使用，同时你也可以通过独立的浏览器插件在Microsoft Edge和Google Chrome上使用这个扩展功能。

Microsoft 365 个人版及家庭版的订阅用户可以使用高级语法检测和写作风格优化的功能，例如重写建议和其他风格检测功能，从而实现更清晰和精准的写作。

IT之家了解到，目前微软编辑器已经在Office Insider预览版中上架，你可以选中Word文档中的中文或英文段落，点击右上方操作区域的编辑器，即可进行检测。对于英文来说，微软编辑器可以立即修正语法错误等。对于特殊的专业用词可以选择忽略。对于一些中文段落，微软编辑器可以快速定位到错误之处，便于用户发现并进行手动更改。这为论文或写作检查错别字等，提供了重要的检测方法。

在论文答辩PPT模拟场景中，Microsoft 365也能够为你的演讲增添色彩。你可以使用辅助字幕，演示时在屏幕上显示实时语音听录，字幕可以采用讲述语言或者其他语言显示，为了获得最佳的效果，你最好使用耳机式麦克风来演讲。

如果你是海外的学子，需要用英文进行论文或其它成果展示，那么你可以使用PowerPoint 中的Presenter Coach，这一个由 AI 驱动的排练功能。该功能可以纠正演讲者的单一音调并帮助演讲者优化演讲过程。在讲话时，指导将在窗口的右下角提供屏幕指南（在窗口的右下角）关于节奏、包含语言、使用文化敏感词、填充词以及是否要阅读幻灯片文本。完成之后，退出全屏视图，该功能将自动打开一个预演报表，该报表汇总了排练过程中的相关内容，并会根据情况提供建议。

PowerPoint中还有一个叫做设计灵感的功能，不仅能够自动生成幻灯片排版，还可以将文本转换为美观的时间轴，让制作者能够更加专注在内容的创作上。

在PowerPoint 中点击“设计”按钮，选项卡的最后侧出现了“设计灵感”功能。当你启动空白PowerPoint并在幻灯片上输入字词时，设计灵感将推荐高质量的照片，并配合文字内容出现，同时也会使用相称的颜色来补充当前幻灯片中的空白区域。

PowerPoint 设计器则可检测幻灯片上的图片、图表或表格，并提供多种建议，帮助你使用关联性强、富有吸引力的版式排列它们。在论文答辩时更能让人眼前一亮。

同时，微软还为 Microsoft 365 的订阅用户提供了 Getty Images 上8000 多张精美图片和 175 个循环视频，以及 300 种新字体和 2800 个新图标的独家使用权限，这些创作素材将帮助使用者更好的呈现自己的创意和内容，并用更加丰富的形式展现出来。

自2020年4月22日起，Office 365 现已无缝升级为 Microsoft 365。

自2018年10月2日起，Microsoft 365个人版和家庭版订阅用户权益升级：个人版和家庭版订阅用户安装设备将不再设限，每个账号最多可激活5个设备，家庭版从5个账号增加到6个，还有1TB OneDrive扩容。因此推荐选购家庭版订阅，性价比更高。

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