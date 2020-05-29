Microsoft 365 云办公使用体验：全新名称、更多权益、价格不变

4月21日，微软的Microsoft 365个人版及家庭版订阅服务正式推出，相对来讲，Microsoft 365并非是陌生的服务，而是Office 365的全面升级版，增强了AI服务、丰富的创作素材内容及模板，还有云端赋能的新体验。Microsoft 365的生产力平台功能进一步整合和提升，带来更加强大的办公和管理特性。

正如IT之家此前介绍，Microsoft 365 获得了 Office 365 的全部功能，包括高级 Office 桌面版应用、1TB OneDrive 云存储空间、更先进的安全保护功能、持续技术支持，还有家庭安全（Family Safety）应用程序及Microsoft Teams消费者版等。另外还有不断持续更新的Office新功能。

Microsoft 365核心应用和服务含Word、Excel、PowerPoint、OneNote、OneDrive、Outlook以及预计今年即将推出的Microsoft Family Safety 和 Microsoft Teams。这也是大家在日常生活和工作中经常用到的主流功能。Microsoft 365将这些应用程序整合到一起，为用户提供一站式的解决方案。在Microsoft 365上，这一切都被搬到了云端上，为大家带来了极大的便利。

▲Word、Excel、PowerPonit启动页已变为Microsoft 365

与之前的Office 365一样，Microsoft 365的订阅计划将持续不定期的改进现有功能和推出新功能，你将始终运行和使用最新版本的应用程序和服务，这一点对于喜欢尝鲜新功能的用户来说是必要的功能，而Microsoft 365的更新也保证了安全性，内置的防御功能来防范病毒、恶意程序和钓鱼攻击。在Microsoft 365上可以很容易启用多因素身份验证（MFA），并且可以降低风险。

在高级安全方面，Microsoft 365支持勒索软件检测与恢复，如果检测到勒索软件攻击，Microsoft 365将向你发出警报，帮助你还原OneDrive，并在其后30天内获得文件的备份。在勒索软件等恶意攻击、文件损坏或意外删除和编辑后至多30天内恢复整个OneDrive。

Microsoft 365是跨系统和跨设备的云端服务，Microsoft 365个人版支持一个账户同时在5台设备上安装使用，你的PC、Mac、iPhone、iPad 或 Android设备都能一起使用。而Microsoft 365家庭版支持6名用户使用，每位家人都能在5台设备上安装使用，并拥有1TB的 OneDrive空间。

Microsoft 365将云技术应用发挥的淋漓尽致。你的文件、文档一切都保持在云端，并且时刻保持在最新状态。对于大部分人来说，Office和OneDrive是核心应用体验，而OneDrive更是Microsoft 365中的杀手级应用，是Microsoft 365云技术应用的最好体现之一。

使用OneDrive 可以跨任何设备同步文件，并且至关重要的是，可以在Windows 10或Mac桌面应用程序内部实时协作处理文档。Microsoft 365中的Word、Excel、PowerPoint等 Office 文件拥有自动保存功能，这样你就永远不会丢失文件了，保存的地址可以选择你的个人OneDrive存储。

当启用自动保存后，Microsoft 365将会自动保存你所做的修改。并且当你忍不住还手动点击保存后，也会特别提醒你：你无需再单击“保存”。使用“撤销”或“版本历史记录”即可还原不需要的编辑操作。

在这里IT之家强烈建议Microsoft 365配合Windows 10 OneDrive客户端使用，OneDrive云盘和C盘、D盘处于同一水平，完全无缝集成，操作起来更加便捷方便。甚至，你还可以在删除文件后的30天内恢复已删除的文件。

Microsoft 365的Office中还有高级协作功能，可以让你与其他人同时处理文件，无论是在桌面应用程序内部还是在Web网页上。点击Word、Excel、PowerPoint右上角的“共享”按钮即可进行“协同合作”、“资源共享”等云办公功能。你可以直接复制粘贴链接，或者将链接通过电子邮件发送，你还可以配置允许编辑权限、设置到期日期和设置密码等等。

在微软OneDrive中，还有酷炫和实用的技巧-例如直接从Web云端播放音频和视频文件，或者使用AI增强的搜索来发现存储在云端的照片的地标和对象。实际上，整个OneDrive平台的搜索功能都很强大，使你能够从大量文件夹和数据中提取正确的文件-甚至还可以为你搜索图像中的文本。

除了Windows 10桌面端OneDrive，微软Office和OneDrive在Android、iOS平台的覆盖也保证了Microsoft 365的生产力云端体验。

通过微软 Office 三合一移动App整合了你的所有OneDrive云端文件。同时也支持在线编辑Office文件，并支持自动保存和查看历史记录等。

在微软Office App移动客户端上还有一个重要功能就是听写功能，当然你也可以在Windows 10笔记本上开启听写功能，通过语音朗读的方式能够快速输入你所想的文字内容，而这些内容也会同步传输到OneDrive云端上。

除此之外，你还可以使用Word Online版本，通过在“简化功能区”视图中引入了菜单和选项，Word Online的用户体验更加友好。其运行良好，通常在需要时会显示最必要和最相关的选项。每当你选择一个文本块时都会弹出浮动格式工具栏，特别有用。

在云端技术应用中，这只是Microsoft 365的基础操作，从Office 365升级到Microsoft 365之后，微软还带来了不少新的特性和功能，包括提供了 Getty Images 上 8000 多张精美图片和 175 个循环视频，以及 300 种新字体和 2800 个新图标的独家使用权限，帮助你创造出更具影响力和视觉吸引力的文档。

Microsoft 365 的订阅用户还可以在 Word、Excel 和 PowerPoint 中独家使用 200 多个新的高级模板。出色的模板能帮助用户设计出卓越的简历、婚礼请柬、新闻简讯、出生公告等等。甚至还有用于打印涂色书和奖励表的模板，以在家庭活动中增强孩子们的参与感。这些功能都可以在Microsoft 365中跨设备和系统使用。

正如此前微软在接受媒体采访时说的，他们希望能够通过 Microsoft 365 个人版和家庭版的订阅服务为我们的用户带来全新的体验和价值。Office 是一个深受全球数亿人喜爱的品牌。Microsoft 365 个人版和家庭版继承了 Office 365 在生产力方面的优势，同时又具备了全新的体验和内涵。它包含了人们所熟知且喜爱的 Office 核心应用，又加入了如微软编辑器、Money in Excel 以及其它的一些全新体验和内容。微软将在未来继续拓展 Microsoft 365 的功能来帮助人们在在生活的方方面面提高生产效率，并保证他们的安全。

自2020年4月22日起，Office 365 现已无缝升级为 Microsoft 365。

自2018年10月2日起，Microsoft 365个人版和家庭版订阅用户权益升级：个人版和家庭版订阅用户安装设备将不再设限，每个账号最多可激活5个设备，家庭版从5个账号增加到6个，还有1TB OneDrive扩容。因此推荐选购家庭版订阅，性价比更高。

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