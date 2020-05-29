微软：Windows 安全中心问题阻止 Win10 版本 2004 更新

IT之家5月29日消息 微软已经确认Windows安全中心存在一个新问题，该问题可能阻止你PC上的2020 Windows 10更新五月版（2004版本）更新。具体来说，如果你不修改Windows安全中心中的设置或更新显示驱动程序，则该问题会导致与Windows 10版本2004的兼容性问题。

微软称，某些用户可能会收到有关启用了内存完整性保护的兼容性错误消息。但是，你可以通过简单地切换内存完整性保护设置来修复Windows安全中心应用程序错误。

如果你使用内存完整性保护功能并且不想将其关闭，则需要从制造商那里下载并安装更新的显示驱动程序以移除阻止升级。

你也可以关闭内存完整性保护并移除阻止升级。若要禁用此功能，请按照下列步骤操作：

前往Windows 10设置页面。

导航到“更新和安全性”。

单击“ Windows安全中心”。

然后转到“设备安全性”。

选择“内核隔离详细信息”。

关闭内存完整性设置。

重启你的电脑。

在Windows Update或升级助手工具中检查更新。

如果你仍然看不到更新，请确保已更新英特尔或Nvidia GPU驱动程序和蓝牙驱动程序。

IT之家之前报道，微软曾警告过，如果你忽略兼容性问题并使用 Media Creation Tool 或其他程序手动强制更新Windows 10版本2004，可能会导致危险后果。

微软可能会在将来的补丁程序中针对此问题进行永久修复。但是，目前，更新驱动程序或关闭内存完整性是确保升级Windows 10时不会遇到任何重大问题的最佳方法。

2020年3月，微软承认内存完整性的另一个漏洞，该漏洞可能阻止驱动程序加载，从而可能导致重大问题，包括系统故障。

微软当时表示，用户可以通过禁用Windows安全性中的内存完整性设置来解决此问题。