价保618！realme真我X50 Pro玩家版开售：骁龙865/65W闪充/90Hz屏

IT之家6月1日消息 realme真我X50 Pro玩家版今日0点正式开售，8+128GB券后价2999元，12+128GB券后价3299元。此外，6+128GB版本首发券后价2699元，6月16日0点开售。

真我X50 Pro 玩家版采用了3D 曲面玻璃，搭配弧形腰线，手感温润舒适，全新升级的光学镀膜技术，让颜色光影更明亮生动。

真我X50 Pro 玩家版采用90Hz 三星AMOLED屏，支持180Hz采样率，采用全新E3发光材料，HDR 10+ 认证，支持阳光屏，COF封装工艺，92%超高屏占比。

IT之家了解到，真我X50 Pro 玩家版搭载骁龙865旗舰处理器，LPDDR5内存+双通道UFS 3.1高速闪存。支持65W SuperDart超级闪充，充电3分钟开黑1小时，支持边玩边闪充 & 亮屏闪充。支持电竞级VC液冷散热。

拍照方面，真我X50 Pro 玩家版采用4800万广角四摄，主摄为4800万像素索尼IMX 586，支持AI炫彩模式，超级夜景3.0，UIS Max 超级视频防抖，实时虚化/慢动作视频。

其它方面，真我X50 Pro 玩家版搭载立体双扬声器，杜比&Hi-Res双重认证，超振感线性马达，定制4D游戏振感，Hyperboost全速电竞模式，360°环绕天线，5G 双模全网通，支持Wi-Fi 6。