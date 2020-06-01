魅族618开门红：魅族17享12期免息，京东天猫成交额同比增长17/13倍

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家6月1日消息 今日零点京东/天猫等电商平台618大促正式拉开帷幕。其中，魅族在京东17周年的618开门红，交易额达成去年同期17倍。在天猫平台上，魅族也达成同期13 倍交易额。
IT之家了解到，魅族此前发布的魅族17系列5G手机在618大促期间同样取得开门红：618期间魅族 17 系列价格稳定，全程价保。6月1日当天，魅族商城、京东、天猫、苏宁易购官方旗舰店等线上全渠道均支持12期免息购买魅族17。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有