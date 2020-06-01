魅族618开门红：魅族17享12期免息，京东天猫成交额同比增长17/13倍

IT之家6月1日消息 今日零点京东/天猫等电商平台618大促正式拉开帷幕。其中，魅族在京东17周年的618开门红，交易额达成去年同期17倍。在天猫平台上，魅族也达成同期13 倍交易额。

IT之家了解到，魅族此前发布的魅族17系列5G手机在618大促期间同样取得开门红：618期间魅族 17 系列价格稳定，全程价保。6月1日当天，魅族商城、京东、天猫、苏宁易购官方旗舰店等线上全渠道均支持12期免息购买魅族17。