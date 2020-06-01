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RedmiBook 锐龙版三款新品开售，到手价 3499 元起

2020/6/1 15:37:17来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6月1日消息 5月26日，Redmi发布了RedmiBook 16锐龙版、RedmiBook 14Ⅱ锐龙版和RedmiBook 13锐龙版三款笔记本新品并开启预售，今天正式开售。三款新品全部搭载AMD全新Zen2架构锐龙4000系列处理器，并且全部采用窄边框全面屏设计，预装感应钥匙功能和正版Windows 10和Office办公软件。

RedmiBook 锐龙系列笔记本三款新品 9 个型号全部促销中，RedmiBook 16 锐龙版 R5/8GB/512 版本首销优惠200元，到手价 3599 元；R5/16GB/512 首销优惠200元，到手价 3799 元；R7/16GB/512 首销优惠200元，到手价 4299 元。RedmiBook 14 Ⅱ锐龙版 R5/8GB/512版本首销优惠 300 元，到手价 3499 元；R5/16GB/512 首销优惠 300 元，到手价 3699 元；R7/16GB/512 首销优惠 200 元，到手价 4299元。RedmiBook13锐龙版 R5/8GB/512 版本首销优惠 300 元，到手价3499元；R5/16GB/512 首销优惠 200 元，到手价 3799 元；R7/16GB/1TB首销优惠500元，到手价4499元。 

配置方面，三款RedmiBook锐龙系列笔记本，全部搭载了AMD最新Zen2架构锐龙4000系列处理器，最高配备锐龙7 4700U，拥有8核心8线程，主频2.0GHz，最大动态加速频率4.1GHz。官方称，相较上一代锐龙3000系列，在处理器体积缩小25%的同时，带来2倍能效提升，15% IPC性能提升、23%单核性能提升和60%的多核综合性能提升。

IT之家了解到，除了标配锐龙4000系列处理器，三款新品还配备了AMD Radeon Graphics显卡，官方称性能相比上一代核显每CU性能提升高达59%，综合性能提升约25%。

三款新品还新增FN+K性能智选模式，拥有三档AI性能模式，分别为均衡模式、全速模式和静谧模式。官方称，全速模式下CPU性能最大可提升34.5%。

设计方面，RedmiBook锐龙系列笔记本，全部采用全面屏设计，RedmiBook 16锐龙版和RedmiBook 14Ⅱ锐龙版屏占比高达90%。RedmiBook 13锐龙版延续上代四窄边全面屏，89%屏占比。

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关键词：redmibook小米

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