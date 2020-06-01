小米 8 /探索版推送 MIUI 12 最新开发版：系统更新页动画酷炫

IT之家6 月 1 日消息 据 IT之家网友反馈，今天小米 8、小米 8 透明探索版手机推送了 MIUI 12 20.5.29 开发版系统更新，主要是提升系统稳定性和流畅度。

除此之外，此前 MIUI 12 开发版更新还带来了系统更新页面的全新过渡动画，在该版本上正式实现，看起来十分炫酷。

此前 MIUI 12 开发版更新内容如下：

超级壁纸

修复 超级壁纸在深色模式下状态栏颜色异常的问题

控制中心

新增 增加将控制中心大卡片名称跑马灯展示的功能

修复 旧版控制中心快捷开关顺序异常的问题

万象息屏

修复 偶现息屏界面显示锁屏内容的问题

系统

新增 安全键盘支持单击锁定大写

新增 安全键盘中数字键盘支持乱序排列

更新谷歌安全补丁（2020#05），提升系统安全性

状态栏、通知栏

优化 通知栏排序规则

修复 “美化刘海”开关失效的问题（小米手机 9、小米手机 9SE、小米手机 9Pro 5G）

修复 下拉通知栏顶部显示空白条

修复 偶现状态栏右侧消失的问题

设置

优化 手势提示线防烧屏机制

系统更新

系统更新界面重大改版，尤其在下一次检测到新版本时，您将体验到丝滑且奇妙的动画体验，敬请期待

其他

新增 三指长按触发区域截屏功能